»°ÂðÍµ»Ê¤¬¡È6²¯±ßÂç¹ëÅ¡¡É¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÂ¤¤ê¤Î7LDK¡×¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼êÊü¤¹ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡ÂçÅ¡Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÅÄ±àÄ´ÉÛ¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¼«Âð¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¤«¤Î»°ÂðÍµ»Ê¡Ê74¡Ë¤Î¹ëÅ¡¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿6Ëç¡Û´Ö¼è¤ê¤Ï7LDK¡ª¡¡»°ÂðÍµ»Ê¤Î¡Ö6²¯±ßÂç¹ëÅ¡¡×
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹
¡¡¤¢¤ëÂç¼ê½»Âð¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢ÈÎÇäÊª·ï¤Î°ì¤Ä¤ËÅÚÃÏÌÌÀÑ104ÄÚ¡¢·úÊªÌÌÀÑ140ÄÚ¤ÎÂç¹ëÅ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÒÇä¼çÍÍ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃíÊ¸½»Âð¡Ó¡ÒÃÏ²¼1³¬¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊËÉ²»¼¼¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ó¤È¤ÎÇä¤êÊ¸¶ç¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È6²¯400Ëü±ß¡£¤¹¤Ç¤Ë¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çä¼ç¤Ï»°ÂðÍµ»Ê¤½¤Î¿Í¤À¡£
¡¡ÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢
¡Ö2008Ç¯½×¹©¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï28¾ö¤ÈÂç¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ±ã²ñ¤¬³«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¡£Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎÉ¹¥¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÇÄ¯Ë¾¤âÈ´·²¡£3³¬¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éÉÙ»Î»³¤â¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÊª·ï¤À¤¬¡¢
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂ¤¤ê¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£7LDK¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤·¤¿´Ö¼è¤ê¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼¤ËÌó46¾ö¤ÎËÉ²»¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ÇÃµ¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼þ°Ï¤ËÈ¾³Û°Ê²¼¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë°ì¸®²È¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤¼ê¤òÁª¤ÖÊª·ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
4²¯±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì
¡¡ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î½»¿Í¤ÏÂ¿ºÌ¤À¡£¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤äÈ·»³Í³µªÉ×¡¦¸µ¼óÁê¡¢Â¾¤Ë¤âË´¤ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¡¦¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦¸µµð¿Í·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¾¤À¤¿¤ëÀ®¸ù¼Ô¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡»°Âð¤Ï28ºÐ¤Ç·àÃÄ¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢´î·àÌò¼Ô¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°Ê¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÃã¤Î´Ö¤Ë´é¤¬Çä¤ì¡¢Å¡Âð³¹¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¡¢¤Ê¤¼½»¤Þ¤¤¤ò¡È¼êÊü¤¹¡É¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÅÐµÊí¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»°Âð¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¿®¶â¤«¤éÌó4²¯±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÞ¤Ê»ñ¶â·«¤ê¤Ë¤Ç¤âÇ÷¤é¤ì¤¿¤«¡£
¡Ö½ª³è¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Ææ¤Ï¤¹¤°¤Ë²ò¤±¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÅ¾µïÁ°¡¢»°Âð¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤Þ¤¬¡ÈÂ¹¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¤Î¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡»°Âð¤ÎÄ¹½÷¤Ï13Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎµÝºï¡Ê¤æ¤²¡ËÃÒµ×¡Ê45¡Ë¤È·ëº§¡£2¿Í¤Î»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢»°Âð¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¡È¤¸¤¤¤¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»°Âð¤µ¤ó¤Ï¡ÈÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤ÁÊâ¤¯ÁÄÉã¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÏÃ¤òÈäÏª¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¥¡¹Ìì¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÂ¹¤È¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë»°Âð¤ÏÌÜ²¼¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµÝºïÉ×ºÊ¤Î²È¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¿·µï¤ò·úÀßÃæ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾µï¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢»°Âð¤«¤é½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯2·î¤Ë²È¤ÎÇäµÑ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Çµï¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ª³è¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÂ¹¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃÇ¼ÎÎ¥¤â¤Ï¤«¤É¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÊÕÀ°Íý¤Î°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²¾½»¤Þ¤¤Ãæ¤È¤«¡£
¡Ö¿·µï¤ÏÉ×ÉØ¤Ç½»¤àÍ½Äê¤Ê¤Î¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²»³Ú¼¼¤Ïºî¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Â¹¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢Â¾¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·µï¤¬ÍîÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍèÇ¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¡ÈÌì¡Ê¤ª¤¤Ê¡Ë¥é¥¤¥Õ¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î11Æü¹æ ·ÇºÜ