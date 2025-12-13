¡Ú°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¥ì¥·¥Ô¡Û¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç½À¤é¤«¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡Ø±ö¹íÄÒ¤±¥Á¥¥ó¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¡Ù
±ö¹í¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤¾±ö¹í¤ÎÎÏ¤Ê¤ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¡¢¡Ø¹áÌ£±ö¹íÄÒ¤±¥Á¥¥ó¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¡Ù¤Ç¤¹¡£
±ö¹í¤ËÄÒ¤±¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¤Ç¡¢½À¤é¤«¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤«¤à¤È¥¸¥å¥ï¡Á¥Ã¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¥¥ó¤Ë¢ö¡¡¤»¤¤¤íÎÁÍý¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Çºî¤ì¤Æ¡¢¡Ö¾Ç¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡¡·ø¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¤«¤ï¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡£¡Ö±ö¹í¡×¤Ã¤Æ¡©
ÊÆ¹í¤È±ö¤È¿å¤Î3¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤«¤é¡¢±ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤È¡Ê±ö¾®¤µ¤¸1¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢±ö¹í¾®¤µ¤¸2¤¬ÌÜ°Â¡Ë¡¢ ÎÁÍý¤¬¤°¤ó¤È¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ÄÒ¤±¹þ¤á¤ÐÆù¤äµû¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Æü¤â¤Á¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¼êºî¤êÇÉ¡£ º®¤¼¤ë¤À¤±¤À¤«¤é´ÊÃ±¤À¤·¡¢È¯¹Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØÀ¸¤Êª¡Ù´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°æ¾å¤µ¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Ë»ÔÈÎÉÊ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç°ìÂÞ300±ß¤Û¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹áÌ£±ö¹íÄÒ¤±¥Á¥¥ó¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¡Ò¹áÌ£±ö¹í¡Ó
¤ß¤ç¤¦¤¬¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬
ÀÄ¤¸¤½¤ÎÍÕ¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä4ËçÊ¬
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä1¤«¤±Ê¬
±ö¹í¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë·ÜÆù¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê»éËÃ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¿È¤ËÀõ¤¯2cm´Ö³Ö¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¹áÌ£±ö¹í¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤à¡£¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¾ï²¹¤Ç15Ê¬°Ê¾åÄÒ¤±¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤¹¡£Ä¾·Â18cm¤Î¿¼¤µ¤Î¤¢¤ëÂÑÇ®»®¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¡ÊÄ¾·Â20cm°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾ø¤·´ï¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£Æé¤«¤é¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤»¤¤¤í¤ò¤Î¤»¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Ç15¡Á20Ê¬¾ø¤¹¡£
¡Ê3¡Ë·ÜÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£¤»¤¤¤í¤òÆé¤«¤é¤ª¤í¤·¡¢¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é»®¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£·ÜÆù¤òÌá¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤´¤È¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¤³¤ÎÀ÷¤ß½Ð¤¿¥¹¡¼¥×¤âÀäÉÊ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤âºÇ¹â¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡ª
µ¤Éé¤ï¤ºÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈ¯¹Ú¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤¼¤Ò¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
°æ¾åºé³Ú¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤µ¤¯¤é¡Ë
1999Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡ÖÂè40²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯5·î¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Î¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¡¢11·î¡Ø¤¸¤ó¤»¤¤¼êÄ¡¡Ù¡¢2025Ç¯10·î¡Ø°æ¾åºé³Ú¤ÎÈ¯¹Ú¡¢¤¤ç¤¦²¿ºî¤ë¡©²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡×»ñ³Ê¡¢¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£