「奥さんに命救われましたね」川合俊一、体の異変で大病の一歩手前だったと明かす「奥様の洞察力凄い！」
日本バレーボール協会の会長・川合俊一さんは12月11日、自身のInstagramを更新。体に異変があり、病院へ行った結果を報告しました。
【画像】川合俊一が明かした体の異変とは？
妻の“血管系かもしれない”という指摘で病院へ行ったため、医師からは「奥さんに命救われましたね」と言われたことも明かしています。早めの受診で大事に至りませんでしたが、「誰にでも起こり得ること」と注意喚起をしました。
ファンからは、「大事に至らなくて良かったです」「大事には至らなくてよかったです。奥様に感謝ですね」「奥様素晴らしい勘です」「お体大切になさってください！」「ご無事で何よりです」「奥様に感謝ですね！」「奥様の洞察力凄い！」「愛情凄い」など、さまざまな声が上がっています。
「奥様素晴らしい勘です」川合さんは「数日前、右のふくらはぎだけが痛い、、、でもこんな事もあるかな？と思いながら過した前日の夜」とつづり、3枚の画像を投稿。体に異変があったようで医者に「これは大変だ、凄い血栓が深部静脈にできている」と言われたそう。「診断は、エコノミークラス症候群の一歩手前？でした」とのことです。
