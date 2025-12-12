ふっくらおいしい「味付け油揚げ」のレシピを紹介！ じっくり味を染み込ませたお揚げが熱々うどんにぴったり
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『#255【油揚げ】ふっくら美味しい味付けお揚げ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
今回は味付けお揚げ
ふっくら美味しいのでぜひ作ってみてください！
【材料】
油揚げ：8枚
水：500ml
砂糖：100g
だしの素：小さじ1
しょうゆ：大さじ3
熱々うどんにぴったりの「味付け油揚げ」を、自宅で手軽に作れるレシピが紹介されています。動画は東北きりたんがナレーションを務めるVOICEROIDキッチン動画となっています。
まずは調味料の準備から。鍋に水、だしの素、しょうゆ、砂糖を入れてよく混ぜておきます。
そこに油揚げをたっぷり8枚入れます。必要に応じて食べやすい大きさに切っておきます。油抜き不要タイプを使うか、油抜きしたものを使いましょう。
鍋を中火にかけます。沸騰したら、落としぶたをして弱火に。15分ほど煮込みます。煮終わったら火を止めて、そのまま冷まして味を染み込ませます。
完成した油揚げを、温かいうどんに乗せていただきます。お揚げは口の中で溶けるほどふっくらしているそうです。食べきれない分は小分けにして冷凍しておきます。
簡単に作れて、作り置きもOKな便利なレシピです。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。
視聴者コメント
いいしみ具合
美味しそう
うむ、狐色だ！
良き良き〜
これはうまそう
文／高橋ホイコ