ふっくらおいしい「味付け油揚げ」のレシピを紹介！ じっくり味を染み込ませたお揚げが熱々うどんにぴったり

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『#255【油揚げ】ふっくら美味しい味付けお揚げ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今回は味付けお揚げ

ふっくら美味しいのでぜひ作ってみてください！

【材料】

油揚げ：8枚

水：500ml

砂糖：100g

だしの素：小さじ1

しょうゆ：大さじ3

熱々うどんにぴったりの「味付け油揚げ」を、自宅で手軽に作れるレシピが紹介されています。動画は東北きりたんがナレーションを務めるVOICEROIDキッチン動画となっています。

まずは調味料の準備から。鍋に水、だしの素、しょうゆ、砂糖を入れてよく混ぜておきます。

そこに油揚げをたっぷり8枚入れます。必要に応じて食べやすい大きさに切っておきます。油抜き不要タイプを使うか、油抜きしたものを使いましょう。

鍋を中火にかけます。沸騰したら、落としぶたをして弱火に。15分ほど煮込みます。煮終わったら火を止めて、そのまま冷まして味を染み込ませます。

完成した油揚げを、温かいうどんに乗せていただきます。お揚げは口の中で溶けるほどふっくらしているそうです。食べきれない分は小分けにして冷凍しておきます。

簡単に作れて、作り置きもOKな便利なレシピです。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

いいしみ具合

美味しそう

うむ、狐色だ！

良き良き〜

これはうまそう

文／高橋ホイコ