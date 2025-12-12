12月9日に行われた現役ドラフト。出場機会に恵まれない選手の“飼い殺し”を防ぐ目的で2022年からスタートし、今年で4回目を迎えた。過去には細川成也（DeNA→中日）、大竹耕太郎（ソフトバンク→阪神）が移籍先で大きくブレイクしたほか、昨年の現役ドラフトで移籍した選手では、田中瑛斗（日本ハム→巨人）と矢崎拓也（広島→ヤクルト）がリリーフ投手として大きな戦力になった。今年は1巡目で終了となり、12人の選手が来季から新天地でプレーする。この中から飛躍する可能性が高いのは誰になるのだろうか。【西尾典文／野球ライター】

【現役ドラフトで注目】足と肩は球団トップクラス「佐藤直樹選手」のプレー姿

楽天の首脳陣と相性が良いかどうかが重要

ある球団の編成担当者に聞いたところ、真っ先に名前が挙がったのが佐藤直樹（ソフトバンク→楽天）だった。

ソフトバンクの佐藤直樹選手（佐藤選手のインスタグラムより）

「佐藤は、運動能力が抜群です。足と肩に関しては、ソフトバンクの外野陣の中で間違いなくトップクラスでした。打撃の確実性が課題でしたが、今年は大きく成長しているように見えました。正直に言えばソフトバンクが佐藤を出したのには驚きましたね。移籍先の楽天は、辰己涼介がFA権を行使して退団する可能性がありますので、ピッタリの補強だったのではないでしょうか。いきなり外野のレギュラーになることも十分に考えられます」

佐藤は、2019年のドラフト1位でソフトバンクに指名され、JR西日本から入団した。昨年まではなかなか結果を残すことができなかった一方で、今年は104試合に出場して5本塁打、10盗塁をマークしている。打率.239と高くないものの、45安打中17本が長打、長打率.410と高い数字を残した。

一方で気になる点もある。

「能力の高さは誰もが認めるところですが、少し精神的にムラがありますね。藤本博史監督時代の2年間は、干されているような状況で、ファームでも無気力に見えるプレーが多かったです。楽天の首脳陣と相性が良いかどうかが重要になりそうですね」（ソフトバンクの球団関係者）

とはいえ、楽天の支配下選手で右バッターの外野手は、今季53試合出場のゴンザレスと5試合出場の吉野創士しかおらず、佐藤にとってはレギュラーを掴む絶好のチャンスとなる。来年の春季キャンプやオープン戦からアピールに成功すれば、定位置の確保が見えてくるだろう。

本人にとってはプラス

佐藤と同じ右打ちの外野手で活躍が期待されるのは、井上広大（阪神→ロッテ）だ。井上は履正社時代の3年夏に4番打者として甲子園優勝に貢献し、2019年のドラフト2位で阪神に入団した。6年間の一軍成績は、20安打、3本塁打、打率.189にとどまったものの、二軍では2022年にウエスタンリーグの最多安打をマークしたほか、2024年には首位打者も獲得した。

現在24歳と若く、阪神が放出したことに対してファンから驚きも出ていた。阪神の球団関係者は、井上放出の背景について以下のように話している。

「今年のドラフト会議で実力がある野手を獲得したことが大きいです。1位の立石正広（創価大、内野手）と2位の谷端将伍（日本大、内野手）はいずれも長打が期待できる右打者で運動能力が高い。2人とも外野も守れるでしょう。そうなると、井上の出番はこれまで以上に少なくなってしまう。本人にとって出場機会を得られる球団に移籍するのはプラスです。現役ドラフトの制度にマッチした移籍になったと思います」

ロッテのチーム状況をみると、今年はルーキーの西川史礁や育成出身の山本大斗が活躍を見せた一方で、チーム本塁打数はリーグ5位に低迷し長打力が不足している。阪神よりロッテの方が、井上が割って入る余地は多いように見える。持ち前の長打力を発揮できれば、一軍定着が視野に入ってくるのではないか。

現役ドラフトをきっかけに

続いて投手を見ていこう。今年の現役ドラフトでは、過去最少の4人にとどまった。このなかで移籍先で一気に才能を開花させる期待があるのは、菊地大稀（日本ハム→巨人）だ。

2021年の育成ドラフト6位で入団した菊地は、1年目から支配下に昇格した。2年目は、中継ぎで50試合に登板。4勝4敗1セーブ11ホールド、防御率3.40というまずまずの成績を残した。しかし、過去2年間は二軍暮らしが長く、昨年は一軍戦で未登板。今年は7試合に登板し、1勝1敗、防御率1.80だった。

前出の編成担当者は菊地についてこう話す。

「ストレートは150キロを超えることが珍しくないし、ボールの威力はかなり強いですね。フォークで空振りを奪えるので、奪三振も多いです。フィールディングや牽制には課題を残しますが、力で勝負できるタイプですので、パ・リーグ向きの投手だと思います。日本ハムは、粗削りな選手を伸ばすことが上手ですから、菊地が中継ぎで一軍の戦力になる可能性はありますよ」

菊地にとって良い例がある。桐蔭横浜大の先輩である日本ハムの斎藤友貴哉だ。

2022年のオフに阪神からトレードで移籍した斎藤は、球速160キロを超えるまでスピードアップを果たし、リリーフとして頭角を現す。今年は、47試合に登板し、1勝2敗3セーブ14ホールド、防御率1.35という好成績を残している。菊地も粗削りだった斎藤と重なる部分が多い。日本ハムの首脳陣に指導を受けて長所を伸ばしていけば、勝ちパターンのセットアッパーへと成長する可能性がありそうだ。

今回の記事では、3選手を取り上げた。このほか、今年のイースタン・リーグで盗塁王となった辰見鴻之介（楽天→広島）や、将来性が高い大型左腕の松浦慶斗（日本ハム→巨人）ら注目選手がいる。プロ野球界の移籍を活性化するためにも、多くの選手が現役ドラフトをきっかけに大きく成績を伸ばしてくれることを願いたい。

【現役ドラフト移籍選手一覧】

※カッコ内は前所属球団

阪神・浜田太貴（ヤクルト、外野手）

DeNA・濱将乃介（中日、外野手）

巨人・松浦慶斗（日本ハム、投手）

中日・知野直人（DeNA、内野手）

ヤクルト・大道温貴（広島、投手）

広島・辰見鴻之介（楽天、内野手）

ソフトバンク・中村稔弥（ロッテ、投手）

日本ハム・菊地大稀（巨人、投手）

オリックス・平沼翔太（西武、外野手）

楽天・佐藤直樹（ソフトバンク、外野手）

西武・茶野篤政（オリックス、外野手）

ロッテ・井上広大（阪神、外野手）

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部