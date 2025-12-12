有馬記念の発表に衝撃「多くね？」「凄すぎる」 685万殺到「95位に号泣してる」の声も
有馬記念ファン投票最終結果
中央競馬の総決算、28日に行われる有馬記念（中山2500メートル）のファン投票最終結果が11日、JRA公式サイトで発表された。昨年の覇者・レガレイラ（牝4、木村）が612,771票を集めて1位となり、史上最多を更新。得票数の多さにファンも驚いている。
中間発表でもトップだったレガレイラが逃げ切った。有馬本番ではクリストフ・ルメール騎手が騎乗予定と馬主のサンデーレーシングから発表されている。
有馬記念ファン投票公式Xは実際の結果を表で公開。ファンは馬の並びだけでなく、史上最多となった得票数に驚いていた。
「61万？ 多くね？史上最多やん」
「レガレイラ61万票凄い」
「95位にアオラキ入ってるの見て号泣してる」
「得票31位のアドマイヤテラは出られるかな？」
「競馬、大人気すぎる」
「投票数凄すぎる」
レガレイラは父スワーヴリチャード、母ロカの血統。25年エリザベス女王杯などG1・3勝を挙げている。ファン投票2位は今年のダービー馬クロワデュノール（牡3、斉藤崇）。3位は今年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡3、手塚）が入った。総有効投票数も歴代最多の6,852,342票に上った。
（THE ANSWER編集部）