“ホテル密会”報道から2カ月を経て、とうとう群馬県前橋市長の座を退いた小川晶氏（42）。この間、市民対話集会をラジオで中継するなど、お騒がせ街道をひた走ってきた彼女には、あまりに非常識な“違法駐車”の過去があった。

＊＊＊

【証拠写真】横断歩道の上に堂々と… 「小川市長のフィット」が違法駐車される瞬間を捉えた！

「あの人のメンタルはすごいよ」

「いろいろたたかれたけど、あの人のメンタルはすごいよ。根性がいいからね」

そう小川氏を評するのは、彼女の支援団体「前橋市民の会」事務局長の松村健助氏である。

「小川さんが辞任してから、俺は一緒におわび行脚をしているよ。俺が“悪かったねえ”と支援者に口火を切ると、小川さんは“ご迷惑をおかけしました”と、平身低頭、ひたすら頭を下げている。しっかりした誠意のある謝罪でね。支援者も“大変だったねえ”とか言ってくれますよ」（同）

小川氏が、部下の既婚男性との10回以上に及ぶ“ホテル密会”を報じられたのは今年9月下旬。当初から“不倫ではなく打ち合わせ”と主張し、あくまで続投の構えを見せていた。

小川晶氏

「報酬を50％減額したり、市民からの質問に答えるという“対話集会”を開催したりと、あの手この手で続投しようとしていました」

とは、さる前橋市議。むろん、議会も手をこまねいていたわけではない。

「共産党の会派はすかさず辞職勧告決議案を提出。11月27日には、市議38人のうち32人が名を連ねた不信任決議案を提出する予定でした。不信任案が提出される2日前の25日に辞職願を提出したのは“自分がどう見えるか”を気にする小川さんらしい選択です。不信任案を出されたら格好悪いですからね」（同）

横断歩道の上に駐車

だが、彼女には“自分がどう見えるか”をまったく気にしなかったらしい事案も存在するのだ。

「去年の6月22日、市内の小学校でホタルの鑑賞会が開かれました」

と、近隣住民が振り返る。

「花火が打ち上がるイベントで、市長も出席することになっていた。夕方6時ごろ、ホンダの水色のフィットがスーッと滑り込むようにやってきたと思ったら、小学校近くの横断歩道の上に止まったんです。“なんて非常識なんだ”と驚いていると、助手席から出てきたのが、小川さんでした」（同）

運転席からは背広姿の男が降りてきたという。ちなみに、このフィットは市長の愛車として知られている。

「小川さんは、花火に備えて散水に来ていた消防隊員の女性に親し気に近寄って、立ち話をしていた。だからすぐ車に戻るのかと思っていたら、立ち話を終えるとそのまま小学校に向かったのです」（同）

逃げるように助手席に

言うまでもなく、横断歩道への駐車は道路交通法違反。ましてこの日はホタル鑑賞会で、人通りが多いのは想像に難くない。

「結局、歩行者の通り道をふさぐ格好で、フィットは2時間弱も横断歩道に違法駐車したままでした。その間、100人以上の人通りがありましたよ。さすがに邪魔だし、まずいだろうと思いましたね」（前出の近隣住民）

イベントが終了し、愛車の元に姿を現した小川氏に対して、この近隣住民は詰め寄った。

「一応分かっていましたが、まず“どちらさんですか？”と尋ねると、小川さんは“市長です”と小さな声で答えた。続けて私が“非常識じゃないの？”ととがめると、小さく“すいません、すいません”と繰り返すのみ。市長だから、これぐらいいいと思っていたのかもしれないね。小川さんは逃げるように助手席に乗り込んで、運転手の男性と、ブーンとその場を去って行っちゃった」（同）

小川氏の事務所に見解を問うも、期限までに回答はなし。やはり、ホテルで“打ち合わせ”をするようなお方に常識を説くのは、のれんに腕押しなのかもしれない。

「再選挙になるのでよろしくお願いします」

さて、そんな彼女の辞職に伴い、来年1月に市長選が行われる。目下、市議会では各会派が立候補者の調整に追われているが、気になるのは小川氏の去就だ。

先の松村氏は、

「次の選挙がどうだとか、まだ言う段階じゃないよ。辞職してすぐに“選挙に出ます”なんて言ったら、またたたかれるからな。おわび行脚でも小川さんは“今後のことは、みなさんの意見を聞いてよく考えます”と言ってるよ」

一方で、市政関係者はこう打ち明ける。

「辞職を表明した日、小川さんは事務所スタッフに向けて“先ほど辞職願を提出しました。再選挙になるのでよろしくお願いします”とメッセージを送ったそうです。12月の中旬には、正式に出馬の表明があるとみられています」

市民の気持ちとフィットするかどうか……。

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載