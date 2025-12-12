“おこめ券”を物価高騰対策として配布するという政策に対し、連日批判の声が止まない。就任当初の会見から“物価高対策の中で、お米券やお米クーポンも含めて対応するのが今すぐにできることのひとつ”と提案していたのは、鈴木憲和農水大臣（43）だ。

しかし、一部報道によるおこめ券の“経費率12％”とも言われるコスパの悪さに加え、コメ価格高騰対策ではなくJAへの利益誘導に繋がる可能性があるとの指摘が相次いでおり、鈴木大臣も連日会見や国会での“火消し”に躍起になっている。

9日の衆議院予算委員会での質疑では高市早苗首相（64）は「農水大臣が大好きなおこめ券かもしれない」、立憲民主党の山岡達丸衆議院議員（46）は「やはり非常にご執心であられるように見える」と言われるほど、すっかり“おこめ券＝鈴木大臣”のイメージが定着してしまった。

そんななか、政治評論家の田粼史郎氏（75）が情報ワイド番組『ひるおび！』（TBS系）に生出演し、“おこめ券”について意見を述べる場面が。

「MCの恵俊彰さん（60）に高市首相の“農水大臣が大好きなおこめ券”発言の真意を聞かれた田粼氏は“軽い冗談、ジョークと聞いている”と話し、“高市首相は総裁選でも言及がなかったようにコメの関心が薄く、鈴木大臣も派閥人事の結果によるもので近い関係ではない”とふたりの関係性を解説していました」（スポーツ紙記者）

さらに、おこめ券を採用しない自治体が増えていることについて問われた田粼氏。

「“手数料が12％であること”と“メディアで評判が悪いこと”の2つを理由に挙げました。“手数料がかかることを国民が知ってしまい、かつテレビやネットで否定的やおかしいといった取り上げ方をされている”と補足し、“自治体が採用した場合は住民から疑問の声が上がるため、首長は避けたいはず”と分析しました」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

しかし、この田粼氏の発言を報じたネットニュースのコメント欄には、疑問の声が集まってしまった。

《2点でなく単純に手数料が高いという一点だけでは？メディアがどう言おうか判断するのは消費者で、なおかつメディア報道の中に手数料の話あるから。2点とした論理がよくわからん。》

《別にメディアで評判悪いからとかではなく、事実がそうなんだから仕方ない。今回のおこめ券に関しては悪者はメディアではなく、これを推奨してる側だろうね。》

《これはいろいろと仕組みとしておかしいんだからメディアのせいにするのはおかしいでしょ。メディアが誤解で批判しているならわかるけど。》

（すべて原文ママ）

「田粼氏は自民党の総裁選をめぐり、一貫して小泉進次郎氏が勝ち抜くと豪語していた時期がありました。総裁選後は“取材不足だった”と反省を口にしましたが、その後は高市新総裁への不安を繰り返すなど“世論を誘導しすぎ”と視聴者から批判の声が多く集まりました。

今回の発言もそこまでおかしな理屈ではないとも言えますが、“何言っても炎上”状態になってしまった田粼氏には、世間の厳しい目が向いてしまっているのかもしれませんね……」