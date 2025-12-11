高島屋大阪店に北海道発・冬季限定スイーツ「SNOWS」期間限定オープン 「スノーサンド」など販売
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
高島屋大阪店（大阪市中央区）1階に12月10日、北海道発の冬季限定スイーツブランド「SNOWS」が期間限定ショップをオープンした。
同店には2021年から出店しており、毎年多くの人が訪れるという。今年も代表商品「スノーサンド」（5個入り＝白／黒 各1,080円、16個入り＝白・黒 各8個入り 3,996円）や「スノーボール 黒」（9個入り 1,728円）、「森ノ木 黒」（8本入り 1,242円）に加え、過去にバレンタイン限定で販売され、再販を望む声が多かったという「スノーボール 赤」（9個入り 1,998円）が高島屋大阪店に初登場する。
営業時間は10時～20時（売り切れ次第終了）。開店前には各日9時30分から「〈SNOWS〉お並び整理券」を配付する。1月1日・2日は全館休業。2026年1月4日まで。
