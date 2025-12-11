¡Ö²¶¤Ï¥³¥¤¥Ä¸Æ¤Ö¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡ª¡×£Â£Ä¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·ãÅÜ¡¡¥Ö¥Á¥®¥ì°ø±ïÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡Ö£Î£Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡ª¡×£Ð¤ÏÈ¿ÏÀ¡Ö£±£°£°²ó¤¢¤Ã¤¿¤é£±£°£°²óÆ±¤¸È½ÃÇ¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£¸²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬£·Æü¡¢Ä«ÁÒ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë»²²Ã¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤¬·ãÅÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Èµé¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä«ÁÒ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤È¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¥³¥¤¥ÄÆÉ¤ó¤À¤ÎÃ¯¤À¤è¡££Î£Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡ª£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Ö£Á£Ì£Õ£Å¤Ç¤â¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î¸ýÄ´¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂ§Å·Éð¹¡¡£¹Â¸ý»á¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Ö£Á£Ì£Õ£Å¡×¤ÇÂç¤â¤á¤·¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤Ï£Â£Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ö¤ªÁ°¡¢¥³¥¤¥Ä¤¯¤ë¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©²¿¤Ç¤À¤è¡£²¶¤Ï¥³¥¤¥Ä¸Æ¤Ö¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡ª²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¤è¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÈ¿¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡££Â£Ä¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥°¥Á¥°¥Áµõ¸À¤Ð¤Ã¤«ÅÇ¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤ÆÂ§Å·¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢Â§Å·¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÎÊý¤¬µõ¸ÀÅÇ¤¤¤Æ¤ó¤À¤í¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â§Å·¤Ï£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Ö£Á£Ì£Õ£Å¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹óÉ¾¤µ¤ì¡¢Àå¤ò½Ð¤¹ÊÊ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤ÖÁ³¡£¼ýÏ¿¸å¤Ë°Ø»Ò¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤ÉÂçË½¤ì¤·¡¢¹Â¸ý»á¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡Ö´ª°ã¤¤¤¹¤ó¤Ê¤è¡¢¤Æ¤á¤§¡£°Ø»ÒÅê¤²¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡×¤ÈÄÏ¤ß¡¢¡Ö²¶¤ÏÃç´Ö¤ò¥Ç¥£¥¹¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¼«ÀÕ»×¹Í¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÂ§Å·¤Ë¡Öº£¤âÁ´Á³¼«ÀÕ¤¸¤ã¤Í¤¨¡£°Ø»Ò¤È¤«Åê¤²¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤É¤³¤¬¼«ÀÕ¤Ê¤ó¤À¤è¡£Á´Á³ÀâÆÀÎÏ¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£Â§Å·¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇË½¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¹Â¸ý»á¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Í£Í£Á¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òË¾¤àÂ§Å·¤Ë¡¢¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¢¤È¤ÇÏÃ¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£²¿¤Ç¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤ó¤À¡×¤ÈÀ¨¤ó¤À¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö£±£°£°²ó¤¢¤Ã¤¿¤é£±£°£°²óÆ±¤¸È½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢µ£Á³¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£