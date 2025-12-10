L.L.Beanの別注トートがROSE BUDに登場！4色展開の限定コレクション

長く愛され続けるアメリカの老舗ブランド「L.L.Bean」から、ROSE BUDだけの特別な別注トートが誕生します。耐久性と実用性に優れた人気モデル「グローサリー・トート」をベースに、フロントポケットや2トーンカラーなど、日常にも寄り添う工夫が詰め込まれた限定仕様にアップデート。ユニセックスで使いやすいカラー展開も魅力で、通勤やママバッグとしても活躍する頼れるアイテムです♡

ROSE BUDだけの特別仕様別注トート

価格：6,600円（税込）

今回登場する「GROCERY TOTE BAG」は、L.L.Beanの耐久性あるつくりはそのままに、ROSE BUDならではの別注ポイントを追加。

フロントポケットを備え、ノートPCも入る少しコンパクトなサイズ感で使い勝手がさらに向上しています。

薄手のキャンバス素材は折りたためるほどソフトで、デイリーから旅行まで幅広く活躍。ブランドロゴが映える2トーンの配色が、どんなコーデにもさりげなく馴染みます。

展開カラー：全4色

使いやすさを追求した4色展開

ボディとハンドル部分が異なるカラーで構成された2トーンデザインは、ユニセックスで持ちやすい絶妙なカラーバランスが魅力。通勤バッグとしてはもちろん、荷物が増えるお出かけ時のサブバッグにも最適です。

柔らかなキャンバス生地で肩掛けしやすく、耐久性も確保しているため、長く愛用できる1点に仕上がっています♪普段のスタイルに取り入れやすい4色展開で、自分らしい一色が見つかります。

発売スケジュールをチェック

ROSE BUDオンラインストアでは2025年12月12日（金）より予約販売を開始。続いて2026年1月17日（土）より、ROSE BUD全店舗にて発売されます（アウトレット店を除く）。

人気の別注アイテムは注目度も高く、完売が予想されるため早めのチェックがおすすめ。唯一無二の別注グローサリートートで、冬のファッションをアップデートしてみてください。

人気別注トートで冬のおしゃれをアップデート

ROSE BUDとL.L.Beanが初タッグで実現した今回の別注トートは、耐久性と軽やかさを兼ね備えた“毎日使いたくなる”アイテム。

フロントポケット付きの実用的なデザインや、ユニセックスで楽しめる4色展開など、こだわりが詰まった仕上がりです。

冬のコーデに温かみを添える2トーンカラーのバッグとともに、新しい季節のおしゃれを軽やかに楽しんでみてください♡