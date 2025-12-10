この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演した69歳の元会社員の男性が、自身の年金戦略と日本の年金制度に対する持論を語った。

男性は現在69歳で、国民年金と厚生年金の両方を75歳まで繰り下げ受給する予定であることを明かした。その理由について「たくさん貰えるから」と単純明快に答えた上で、「繰り下げした時の損益分岐点（を超えるまで）長生きすると思ってるんで」と冷静に分析。自身の家系ががん家系ではないことから、長生きする可能性が高いと判断し、受給額が最大84%増額される75歳からの受給を選択したという。

現在は仕事をしておらず、60歳で定年後、67歳まで嘱託で勤務していたと語る男性。75歳までの生活については、企業年金を受給しながら、これまでの貯蓄を取り崩して生活していると説明。「あまり贅沢しないんで、充分食っていける」とし、万が一資金が不足した場合でも「金にする方法はある」と、資産背景も示唆した。

また、日本の年金制度については「恵まれてますよ」と断言。「みんな文句を言ってるけど、みんな事実を知らない」と指摘し、世界的に見ても日本の年金制度は手厚いとの見解を示した。さらに、上の世代が「貰いすぎ」であるという事実にも触れ、「若い人は『（年金を）返せ』って文句を言わなきゃいけない」と、大胆な提言も飛び出した。

動画では、若者に向けて「減税反対って言わなきゃいけない」と語る場面も。安易な減税は将来世代の負担増につながるというロジックを展開し、目先の利益に惑わされない視点の重要性を説いた。

YouTubeの動画内容

00:09

69歳男性、年金はまだ受給せず「繰り下げ」を選択
01:11

何歳まで繰り下げる？「75歳。たくさん貰えるから」
01:21

現在は貯金を取り崩して生活、仕事はしていない
04:04

日本の年金制度は「恵まれてる」その理由とは
06:31

若い世代へのアドバイス「減税反対と言わなきゃいけない」

