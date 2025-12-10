声優界No.1のグラビアン 井口裕香の布面積少なめな水着「こぼれ落ちそう」「どこへ向かっているの？w」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、白夜書房「DOLCE」vol.19号のグラビアに登場した。
【写真】もう裸じゃん！布面積が少なめ水着姿の井口裕香
井口はXにて、布面積少なめなビキニ姿の写真を投稿し、「なにとぞ！なにとぞ！よろしくお願い致します！！！！！！アッッッ！二の腕に！筋トレの！証を確認ッッッ！！！！！！ヤダモー！」と伝えている。
これにファンは「裕香はどこへ向かっているの？w」「すげーこぼれ落ちそう！」「たまんねーわ」「M字開脚してほしい」などと反応している。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
