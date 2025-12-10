ACLE神戸―成都

サッカーのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は9日、リーグステージ第6節が行われ、J1神戸はホームで成都蓉城足球倶楽部（中国）と2-2で引き分けた。試合後に、成都蓉城の選手たちが見せた紳士的な振る舞いには、日本人ファンからも称賛の声が上がっている。

1点リードを許していた神戸が、試合終了間際に獲得したPKで辛くも引き分けを勝ち取った激戦の直後だった。成都蓉城の選手たちは、ホームゴール裏に陣取った神戸サポーターの元に駆け寄って挨拶。神戸サポーターからは温かい拍手が降り注いだ。一方、神戸の選手たちも成都蓉城サポーター側に挨拶。駆け付けた中国人サポーターからも労いの拍手が起こった。

中継したDAZNの公式Xが「これぞ、スポーツの力。成都蓉城の選手たちが試合後に神戸サポーターのもとへ歩み寄り挨拶へ 神戸サポーターも大きな拍手でお互いの健闘を称え合う」と記して動画で投稿。政治問題による両国の緊張状態が伝えられる中での両チームの交流に日本人ファンからも称賛の声があがった。

「こんな政治情勢の中神戸まで来てくれる成都蓉城サポーターにもリスペクト」

「スポーツには国を超えた良さがある。それを証明してますね」

「これこそフットボールの美しさ」

「政治とスポーツは別物 こんな時期に来てくれてありがとう」

「素晴らしいですね 選手もサポーターも素晴らしい」

「これが本来のスポーツのあるべき姿」

「日本人、中国人、国籍より前に我々はフットボールファミリーなんだよ」

「これこそが1番。試合中はバチバチしてたけど、試合後はノーサイド」

引き分けた神戸は、リーグステージの成績を4勝1分1敗の勝ち点13として、西地区首位を守っている。



（THE ANSWER編集部）