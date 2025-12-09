¿¥ÅÄ¿®À®à°¦ºÊ²Èá¤Ê¤¬¤é¡Ä¼Â¤Ï¶²ºÊ²È¡©¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê³°¤Ë¸À¤¦¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬£¹Æü¡¢Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¡Ö¿¥ÅÄ¿®À®¤È¹âÌî½ã°ì¤Î¤Ý¤¯¤Ê¤¤²ÐÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¿®À®¤À¤±Í¶¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆù»ö·ï¡×¤«¤é£±¤«·îÈ¾¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆüÄø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¹âÌî½ã°ì¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËºÇ¯²ñ¡¢Ç¯Æâ·èÄê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡Á°²óÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤ë¤ª¤Ä¤â¤ê¡Ä¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¤¤¤í¤¤¤í²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î³«ºÅÆü¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö£Ô£Ê¡Ê¹âÌî¥¢¥Ê¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡Ë¤«¤é£Î£Ç¤¬½Ð¤¿¡££Ä£Í¤¬£Ô£Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ÎÆüÄø¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Íâ½µ¤Î¤³¤ì¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ£Ä£Í¸«¤Æ¡¢¥Á¥Ã¤ÆÀåÂÇ¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£¹âÌî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡ÊÊÖÅú¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë£±ÆüÈ¾¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤¹¤Ã¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤È¼ïÌÀ¤«¤·¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¥ÅÄ¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿½÷À¤ò¤¤¤Á¤º¤Ë»×¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¡£¼«Â¾¤È¤â¤Ë°¦ºÊ²È¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤ÎËí¤È¤«¤ò¸Ô¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¤¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£¿²¤ë»þà¤Ê¤ó¤«½¤¤¤Êá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤È¡¢°¦ºÊ²È¤È¤Ï»×¤¨¤Ì°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¤Ï¶²ºÊ²È¤À¤ÈÅÇÏª¤·¡Ö¡Ê±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê³°¤Ë¡Ê¶²ºÊ²È¤È¡Ë¸À¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£ºÊ¤¬¤á¤Á¤ã¥ä¥ó¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢»ä¥ä¥ó¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤è¤ê¤á¤Ã¤Á¤ãÊª»ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµµÁ´¶¤¹¤Ã¤´¤¤¶¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈºÊ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡£²ÈÂ²¤Ç³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤Çº¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ËÍ¡¢´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÊ¤Ë¸À¤ï¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´ÉôºÊ¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£