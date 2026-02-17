TBS系「ひるおびミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク、合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。TBS系「ひるおび」には女子シングルの元世界選手権女王で、トリノ、バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんと男子シングルのバンクーバー五