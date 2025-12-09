12月9日、NPBは2025年の現役ドラフトの結果を発表しました。

2025年現役ドラフト結果一覧

一巡目

二巡目

実施されませんでした。

現役ドラフトとは？

現役ドラフトは、出場機会に恵まれない中堅・若手選手の移籍を活性化させる目的で、2022年よりNPBに導入された制度です。この制度は、埋もれた才能にチャンスを与え、リーグ全体の戦力バランスと流動性を高めることを目指しており、出場機会の少ない選手を対象とするための細かい条件が設定されています。

リストアップ対象となる選手

各球団は、以下の条件を満たす選手を必ず2人以上リストアップして提出する必要があります。

・年俸5,000万円未満の選手を必ず2人以上含める

・年俸5,000万円以上1億円未満の選手を1名のみ対象にできる

→この1名を含める場合、リストアップする選手は計3人以上になります。

リストアップ対象外となる選手

以下のいずれかの条件に該当する選手は、原則としてリストアップの対象外となります。

・契約、権利関係

→複数年契約を結んでいる選手

→FA権を保持、または過去に行使したことがある選手

→新人選手

・年俸関係

→来季年俸5,000万円以上の選手（ただし、5,000万円以上1億円未満の選手は1名のみ対象可）

・登録関係

→外国人選手

→育成契約選手

→シーズン終了後に移籍獲得した選手

→シーズン終了後に育成登録から支配下登録に移行された選手

仕組みと指名方法

現役ドラフトは、各球団が指名対象選手を2人以上リストアップし、そのリストを基に指名権を巡らせる独特なシステムで行われます。

基本的な指名の流れ

リストアップ：各球団は指名対象となる選手を2人以上リストアップします。

指名権の獲得：全球団が獲得希望選手1名を指名し、得票数が最も多い球団（球団A）が最初に指名権を獲得します。

指名：球団Aが指名を行います。

指名権の移行：球団Aに指名された選手の元所属球団（球団B）に指名権が移行し、球団Bが指名を行います。

繰り返し：この流れを繰り返し、全球団が指名を行うか、指名希望がなくなるまで続きます。

2巡目の指名

2024年に初めて2巡目の指名が成立しましたが、指名意思のない球団の参加意思表示に関する規定が曖昧だったため、2025年よりルールが明確化されました。

・1巡目終了後の意思表示

1巡目終了後、各球団は「指名したい選手がいるか」「自球団の選手を出したいか」に基づき、以下の3つの選択肢のいずれかを議長に通知します。

A：参加（指名意思あり） リストに欲しい選手が残っている -

B:：参加（指名意思なし） 欲しい選手はいないが、自球団の選手を他球団に出したい -

C：不参加 この時点で指名を終了する

・2巡目以降の選定

議長は、全球団の意思表示（A, B, C）の結果を各球団に通知し、そこから2巡目の指名に向けた調整が始まります。

AまたはBを選択し「参加」を継続する球団は、議長とやり取りしながら、状況に応じて再度ABCの意思を議長に通知します。

ここで、他の球団の参加状況により指名が終了する場合があります。参加球団の状況が変わるたびに、都度確認が繰り返されます。

最終的に参加意思が確定した球団間で、2巡目の指名（入札）が行われ、指名が成立すれば1巡目と逆順で指名権が移行していきます。