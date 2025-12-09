岸田元総理夫妻がトルドー前カナダ首相＆ケイティ・ペリーとダブルデート　ウラに高市政権への牽制か

世界をザワつかせた岸田元首相がペリーを「パートナー呼び」

米歌姫ケイティ・ペリー（41）とカナダのジャスティン・トルドー前首相（53）が、岸田文雄元首相（68）・裕子夫人（61）と東京でダブルデートしていたことが分かり、世界中でニュースになっている。

ペリーとトルドー氏のロマンスがさらに深まっていることが明らかになるとともに、トルドー氏と岸田元首相の意外な親密関係が浮上している。

岸田氏は12月４日、自身のXに、トルドー氏、ペリー、岸田氏、裕子夫人の親密４ショットを投稿して、

〈カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました〉

とランチデートを報告。ペリーをトルドー氏の「パートナー」と紹介したことも注目された。そして、

〈総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。こうして交友を続けられていることを嬉しく思います〉

とトルドー氏との親密関係を明かした。

トルドー氏は自身のXに岸田氏の投稿を引用して、

〈お会いできて嬉しいです @kishida230 ケイティと私は、あなたとユウコとお話しする機会を得られて大変嬉しく思っています。ありがとうフミオ、あなたの友情と、国際的なルールに基づく秩序と、すべての人々のより良い未来への継続的な取り組みに感謝します〉

とコメントを添えた。

米紙ニューヨーク・ポストは

〈ジャスティン・トルドー、東京で華やかなダブルデートを楽しみ、ロマンスがヒートアップ〉

と速報。ペリーとトルドー氏が

〈関係を新たなレベルへと押し上げた〉

と伝えた。

カマラ・ハリスを応援していたケイティ・ペリー

ペリーは現在ワールドツアー「ザ・ライフタイムズ・ツアー」を開催中で12月３日には７年ぶりの日本公演をさいたまスーパーアリーナで行った。岸田元首相とのランチに先立ち、ペリーとトルドー氏は１日、浅草にある相撲パフォーマンスを楽しめる「浅草相撲部屋ANNEX」を訪れ、店内で食事をした。

２人は今年７月にカナダのモントリオールにあるレストランでの食事デートをキャッチされて交際を噂され、10月にはペリーの豪華ヨットで２人が熱烈なキスをする写真が英紙に報じられて交際が公になった。

その後、10月25日にペリーの41歳の誕生日を祝うためにパリの老舗キャバレー、クレイジー・ホースに手をつないで現れ、交際をオープンにした。そして今回、ペリーの日本公演にトルドー氏が帯同し、岸田元首相夫妻とのダブルデートで、２人のロマンスが一層深まっていることをうかがわせた。

一方でトルドー氏が岸田元首相夫妻とダブルデートをして、日本の元首相の岸田氏を称賛した“国際感覚”も注目されるところだ。

永田町関係者に話を聞くと、

「トルドー氏はカナダの首相時代に関税問題などをめぐってトランプ米大統領とやり合うなど確執を取りざたされた。一方のペリーは昨年の大統領選でトランプ氏の対抗馬である民主党候補カマラ・ハリス氏を公に応援している。そうしたいきさつもあって、あくまで推測だが、トルドー氏とペリーは、高市政権がトランプ氏に従属的で異例の軍備拡張を進める超保守派として知られる中で、保守穏健派を自認する岸田元首相との関係を継続したいと考えているのではないか」

と分析する。高市早苗首相（64）の

「（台湾有事は）存立危機事態になりうる」

という国会答弁に中国が猛反発して緊張が高まる中、トルドー氏がペリーを伴った岸田元首相夫妻との東京ダブルデートという話題に乗せて、前出のトルドー氏のXのコメントにあるように、

〈国際的なルールに基づく秩序と、すべての人々のより良い未来への継続的な取り組み〉

の必要性をアピールしたかったのではないだろうか。

いずれにしても岸田元首相からパートナーとお墨付きをもらったペリーとトルドー氏にとって、次の段階となる婚約が秒読みになってきたかもしれない。２人のロマンスの今後の動向が注目される――。

取材・文：阪本 良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）