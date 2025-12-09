異例の“解散後”に開催されたKAT-TUNのラストライブから1か月が過ぎた。改めて“元KAT-TUN”としての歩みを始めた亀梨和也は、順調に活動の幅を広げている。

「2026年2月からWOWOWで配信される織田裕二さん主演のドラマ『北方謙三 水滸伝』に、槍術の天才・林冲役で出演します。11月20日には、アニメ版『神の雫』で主演を務めることが発表されました」（スポーツ紙記者、以下同）

亀梨は、2009年に日本テレビ系で放送された実写ドラマでも同じ主人公の役を演じており、

「16年ぶりにアニメ版で声優を務めることに、深い縁を感じているそうです」

こうした注目作への出演だけでなく、新たな“界隈”にも参入した。

「12月1日から、くりぃむしちゅーの上田晋也さんが監督を務める縦型ショートコント動画『うえだしんや界隈』がスタートしました。えなりかずきさんや片寄涼太さんといった豪華キャストとともに亀梨さんも出演しています」

一方、プライベートはというと、

「2024年1月に、フリーアナウンサーで女優の田中みな実さんとの交際が報じられました。2023年9月発売の美容雑誌の対談が出会いのきっかけだったそうです。結婚も視野に入れているとのことでしたが、今年10月に破局報道がありました。その理由にはみな実さんの“束縛”があったともいわれています」

亀梨がKAT-TUNのラストライブの準備に力を注いで多忙を極めたことも一因とされていたが─。

２人は「破局」していなかった

「亀梨さんとみな実さんの交際は、今でも続いていますよ」

こう話すのは、とある芸能プロ関係者。

放送中のドラマ『フェイクマミー』（TBS系）で“偽物の母親”の秘密を知って暴走する役を演じるみな実。実生活でも“フェイク”が許せないのか、

「別れていないのに“別れた”と報じられたことで、モヤモヤした思いを抱えていたとか。時折、それを周囲に漏らすこともあったそうです」（芸能プロ関係者、以下同）

実際のところ、ふたりの仲のよさは相変わらずだという。

「亀梨さんの仕事が終わる時間に合わせてみな実さんが現場に来て、同じタクシーで帰ることもあるそうです。お互いが忙しい中、どうにか会える時間を捻出しているのでしょう。また、仕事の合間にも、頻繁にみな実さんとメッセージのやりとりをしているとか。結婚は急いでいないそうなので、安定した関係が続いているようです」

“離さないで愛”といったところ!?