米女子ゴルフの来季出場権をかけた「最終予選会」最終日（８日＝日本時間９日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブ＝パー７１、７２の２コース）は日没順延となり、競技は翌日（９日）に持ち越しとなった。

渋野日向子（２７＝サントリー）は順延となった３日目ラウンドを終えた時点で通算５アンダーの１３位。続けて行われた最終ラウンドは、１１ホールを終えて２バーディー、３ボギーと１つスコアを落とし、通算４アンダーで西村優菜（２５＝スターツ）とともに暫定２３位につけた。桜井心那（２１＝ニトリ）は通算１０アンダーで暫定２位とした。

２０１９年のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」優勝の渋野は今季序盤から低迷し、１３度の予選落ち。トップ１０入りはメジャー「全米女子オープン」７位の１度だけだった。フルシードを得られるランキング８０位以内、準シードの１００位にも入れず、１０４位と来季シードを確保できなかった。今大会で２５位以内に入れば、来季出場権を得られる。

ＳＮＳやネット上では渋野らについて「当落線上、際どい」「渋野、西村、頑張って」「あと１日が長い」「残りのバックナイン精神的にも地獄だな」「サスペンデッドで救われた感じ」「あと７ホール、天国と地獄の勝負！」「渋野、西村はひとつも落とせない状況」「日本人みんな勝ち残ってほしい」との声が書き込まれていた。