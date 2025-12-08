¡Ô¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Õ2°Ì¤Î¡Ø24»þ´ÖTV¡Ù¤ò°µÅÝ¤·¤¿1°Ì¤Ï¡È¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Î¶ËÃ×¡É
¡¡'25Ç¯¤ÏÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤¬¡È½ªÎ»¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡É¾õÂÖ¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£»ëÄ°¼Ô1000¿Í¤Ë¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´½ç°Ì¡Û¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20
¤ª¾Ð¤¤BIG3¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡20°Ì¤«¤é¤Î3ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤â¡È¤ª¾Ð¤¤BIG3¡É¤¬ÊÂ¤Ö·ë²Ì¤Ë¡£
20°Ì¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë
¡Ö¤½¤í¤½¤íÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê40ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
19°Ì¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤â¤À¤¤¤Ö¤´¹âÎð¤Ç¡¢ºÇ¶á¥°¥Ã¤ÈÏ·¤±¹þ¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê43ºÐ¡¦½÷À¡Ë
18°Ì¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë
¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÆâÍÆ¤â°ÊÁ°¤è¤êÄ©ÀïÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡70Âå2¿Í¤Ë80Âå¤¬1¿Í¡£ÈÖÁÈ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ì¾Êª»Ê²ñ¼Ô¤ÎÉÔºß¤È¹âÎð²½¤¬¶Á¤¯ÈÖÁÈ
¡¡¹âÎð²½¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
17°Ì¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢¸½ºß¤ÏBS¡½TBS¡Ë
¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê37ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ°»þÂåÅª¤ÊÆâÍÆ¡×¡Ê36ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¡¢°ìÈÌ¿Í¤ËÎÁÍý¤òºî¤é¤»¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢'19Ç¯¤è¤ê½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¤â½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
16°Ì¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ï¥¥Ä¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ê54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê46ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡15°Ì¤È14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ÈÌ¾Êª»Ê²ñ¼Ô¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
15°Ì¡Ø¥Ñ¥Í¥ë¥¯¥¤¥º ¥¢¥¿¥Ã¥¯25¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢¸½ºß¤ÏBS10¡Ë
¡Ö»ù¶ÌÀ¶¤µ¤ó¤À¤«¤é»ý¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡£º£¤Ï¤¿¤À¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡×¡Ê46ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸½Âå¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
14°Ì¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡ÖÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤Î·ÝÉ÷¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê40ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦¿ê¤¨¤¬¸²Ãø¡£¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê43ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¡È¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¡É¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤Á¤é¡£
13°Ì¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö¸Å¤¤¤Ê¤é¸Å¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¤È¤¤É¤»þ»ö¥Í¥¿¤¬Æþ¤ë¤È»þÂåºø¸í¤ÊÉÁ¼Ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤»¤á¤Æ¾¼ÏÂ¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»þÂå´Ñ¤Ë°ÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¼¡¤ÏÀ¯¼£¤ò°·¤¦¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤2ÈÖÁÈ¡£¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤¬¡Ø¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¯¼£·Ï¤ÏÆÃ¤ËÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¡Ä¡Ä¡£
Ä«¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡Ö³å¡ª¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡£
12°Ì¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë
¡ÖÊÐ¸þÊóÆ»¤Î¾ÝÄ§¡×¡Ê52ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö»Ê²ñ¼Ô¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÏÊÐ¸þ¤¹¤®¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¿â¤ìÎ®¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê67ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
11°Ì¡ØÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢¸½ºß¤ÏBSÄ«Æü¡Ë
¡Ö»Ê²ñ¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤ÎÊª¸À¤¤¤¬ÐþËý¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁí¹ç»Ê²ñ¼Ô¤òÊÌ¤Î¿Í¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡×¡Ê58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¡£¡È³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
10°Ì¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï·ù¤¤¤À¤±¤É¼ñ»Ý¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¥Õ¥¸¤Î¤³¤Á¤é¤ÏÈÖÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê51ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÆâÎØ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê35ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤â¤Î¤ò¥À¥é¥À¥é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê41ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡9°Ì¤Ï¡È¤ª¾Ð¤¤¡É¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄ¹¤È¤¤¤¨¤ëÈÖÁÈ¤¬¡£
9°Ì¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö»Ê²ñ¤¬ÃÌ»Ö¤Î¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬½Ð±é¼Ô¤¬¹âÎð²½¤·¡¢ÏÃ¤Î¥¥ì¤â¤Ê¤¯¡¢»Ê²ñ¤Î±Ô¤µ¤â¤Ê¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤¬¤¿¤À¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¸Â³¦¡×¡Ê69ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤½¤â¤½¤â´ØÀ¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·¤â¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê70ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¾Ð¤¤¤Î¼Á¤¬»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê48ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡×ÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤ÊÂç¸æ½ê
¡¡Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¡¦MC¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂç¸æ½ê¡É¤¾¤í¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¡Ä¡Ä¡£
8°Ì¡Ø½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö¼ñÌ£¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼ç¤ËÃËÀ¤Ë°ìÄê¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯°Î¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤Î¤¬·ù¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡Ù¤À¤È¤«¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÊýÌÌ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÏ·³²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆâÍÆ¤¬¤«¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê57ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê38ºÐ¡¦½÷À¡Ë
7°Ì¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë
¡Ö¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ç¯¤À¤«¤éµÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ê¸²½¿Í¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¦¥±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÂÎÄ´¤Ê¤É¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡£µÞ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê55ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
6°Ì¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡¡½é´ü¤Î»Ê²ñ¤Ï·ËÊ¸»Þ½±Ì¾Á°¤Î·Ë»°»Þ¤È¹¾ÈþÁáÉÄ¤µ¤ó¡ÊÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é4¤«·î¤Ï·îÄâ²ÄÄ«¤µ¤ó¤â¡Ë¡£'22Ç¯¤è¤ê¸½ºß¤ÎÆ£°æÎ´¤È°æ¾åºé³Ú¤¬»Ê²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»°»Þ¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤¿ÃËÀMC¤¬²¼¼ê¤Ç¸«¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê85ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö»°»Þ»Õ¾¢¡õ»³À¥¤Þ¤ß¤Î¤È¤¤¬¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê47ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¿Í¤Î¿·º§ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â²¿¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤Î»þÂå¤Ê¤éÎø°¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê56ºÐ¡¦½÷À¡Ë
5°Ì¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î2¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê36ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê51ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢¾¾¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤ÏÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOUNTOWN¡Ü¡×¤ò³«Àß¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ç2¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
4°Ì¡Øµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë
¡Ö²»³Ú¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¼«ÂÎ¤¬¡¢¼ÐÍÛ¤Î´¶¤¬¶¯¤¤¡×¡Ê42ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ª¶â¤Ç¾Þ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖJ¡½POP¼«ÂÎ¤¬¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÈÀ¤´Ö°ìÈÌ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾Þ¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
Ä¶Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤æ¤¨¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ÈÉÔ¿®´¶
¡¡3°Ì¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ç¤Î½ªÎ»¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¡ÈÍýÍ³¡É¤Ï¡Ä¡Ä¡£
3°Ì¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë
¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÎË½Áö¤Ö¤ê¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÍèÇ¯¤Ç½ª¤ï¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¸ÀÆ°¤¬¸½Âå¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê50ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö½Ð±é¼Ô¤¬¥¢¥Ã¥³¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ÆËÜ²»¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê28ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ªÇ¯¤ÇÅª³°¤ì¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼º¸À¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê71ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖºÇ¶á¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î»ýÏÀ¤¬Â¿¤¹¤®¡×¡Ê69ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¡È°ÕµÁ¡É¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»íÅªÈÖÁÈ¡£
2°Ì¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡ÖÊç¶â¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤Ê¤ó¤Ç¿¿²Æ¤ËÄ¹µ÷Î¥¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤«°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö´¶Æ°¥Ý¥ë¥Î¤È¤¤¤¨¡¢¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê47ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÁ´¹ñ¤«¤éÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ±é½Ð¡£Êç¶â½¸¤á¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨Æ©¤¤¤Æ¤¤¤Æ·ù°´¶¤¹¤é³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é¡¢À©ºîÈñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÉÕ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ê37ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡Âè1°Ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÊüÁ÷´ü´Ö¤ò¸Ø¤ë¡£¤â¤¦Âç¤ß¤½¤«¤Ë²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
1°Ì¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë
¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Î¶ËÃ×¡×¡Ê65ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÁª¹Í¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê45ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë³ÆÇ¯Âå¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËèÇ¯Æ±¤¸¶Ê¤À¤±²Î¤¦²Î¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê57ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥Õ¥ë²Î¾§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Î¼ê¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ê37ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¿Í²Î¼ê¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¼õ¿®ÎÁ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê51ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤Û¤«¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê48ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í1¤«·î¡£ÍèÇ¯¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï½Ð¤ë¤«¡©