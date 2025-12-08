¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤¬¤ä¤ä½Å¤¤Å¸³«¤â¡¢º£½µ¤ÎFOMC¤Ë¤é¤ß¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤«
¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤¬¤ä¤ä½Å¤¤Å¸³«¤â¡¢º£½µ¤ÎFOMC¤Ë¤é¤ß¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤«
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ïº£½µ¤ÎÊÆFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢Íè½µ¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤à·Á¤Ç¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤«¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎFOMC¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥É¥ëÇä¤ê¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£FOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Î¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¤Ï²ñ¹ç¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¸øÉ½¤µ¤ì¤ëFOMC¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡ÊSEP¡Ë¤ÎÃæ¤Î¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë£²£°£²£¶Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤¬£¹·îFOMC»þÅÀ¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡º£Æü¤ÏFOMC¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¤ä¤äÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Àè½µ¸åÈ¾£²ÅÙ£±£µ£´±ßÂæ¤ò¥È¥é¥¤¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍËÆü¤Ï½µ¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ£±£µ£´±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¤ò»î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¼¤²Ê¬¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼ÃÍ°ìÉþ´¶¤â¾¯¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´üÅª¤Ê¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢Ã»´üÅª¤Ê²¼ÃÍ°ìÉþ´¶¤¬¸òºø¤·¡¢£±£µ£µ±ßÂæÁ°È¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï£±£¸£°±ßÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤«¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÈæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£°£·±ßÂæÈ¾¤Ð¤¬¤ä¤ä½Å¤¤¡££²£°£¶±ßÂæÁ°È¾¤«¤é£²£°£·±ßÂæÁ°È¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ¤ÎÇã¤¤¤¬°ìÉþ¤â¡¢²¼¤¬¤ë¤ÈÇã¤¤¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£³Âæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¡£Î®¤ì¤Ï¤Þ¤À¾åÊý¸þ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬£±¡¥£³£³£°£°¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¾¯¤·Çä¤ê¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ïº£½µ¤ÎÊÆFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢Íè½µ¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤à·Á¤Ç¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤«¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎFOMC¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥É¥ëÇä¤ê¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£FOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Î¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¤Ï²ñ¹ç¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¸øÉ½¤µ¤ì¤ëFOMC¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡ÊSEP¡Ë¤ÎÃæ¤Î¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë£²£°£²£¶Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤¬£¹·îFOMC»þÅÀ¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡º£Æü¤ÏFOMC¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¤ä¤äÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Àè½µ¸åÈ¾£²ÅÙ£±£µ£´±ßÂæ¤ò¥È¥é¥¤¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍËÆü¤Ï½µ¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ£±£µ£´±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¤ò»î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¼¤²Ê¬¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼ÃÍ°ìÉþ´¶¤â¾¯¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´üÅª¤Ê¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢Ã»´üÅª¤Ê²¼ÃÍ°ìÉþ´¶¤¬¸òºø¤·¡¢£±£µ£µ±ßÂæÁ°È¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï£±£¸£°±ßÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤«¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÈæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£°£·±ßÂæÈ¾¤Ð¤¬¤ä¤ä½Å¤¤¡££²£°£¶±ßÂæÁ°È¾¤«¤é£²£°£·±ßÂæÁ°È¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ¤ÎÇã¤¤¤¬°ìÉþ¤â¡¢²¼¤¬¤ë¤ÈÇã¤¤¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£³Âæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¡£Î®¤ì¤Ï¤Þ¤À¾åÊý¸þ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬£±¡¥£³£³£°£°¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¾¯¤·Çä¤ê¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬