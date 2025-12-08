¡ÖÊÆ·³¤ÎÁ´À¤³¦ÃóÎ±¤òºÆÊÔ¡×¡Ä¥È¥é¥ó¥×2´üÀ¯¸¢¤¬¡È¿·¸ÉÎ©¼çµÁ¡É¤òÀë¸À
ÊÆ¹ñ¤¬5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×2´üÀ¯¸¢¤ÎºÇ½é¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¤Ë¤Ï¡¢1´üÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ÉÎ©¼çµÁÅª·¹¸þ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
33¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëº£²ó¤ÎNSS¤Ï¡¢¡Ö¡Ê19À¤µª¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¸ÉÎ©¼çµÁ³°¸òÀë¸À¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Îµ¢·ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èó²ðÆþ¼çµÁ¤Î¸¶Â§¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¤¿¡£ÃæÅì¡¦²¤½£¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÊ¶Áè¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆËÜÅÚ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤äËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã»ñ¸»¤ò½¸ÃæÅª¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
NSS¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡ÖÁ´À¤³¦¤Î·³»öÃóÎ±¤òºÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡¢¡ÖÁêÂÐÅª¤Ê½ÅÍ×À¤¬Äã²¼¤·¤¿Àï°è¤«¤éÊÆ·³¤òÅ±¼ý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÀµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥¸¥¢ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅ¨ÂÐ¹ñ²È¤òÍÞ»ß¤·¡¢Âè1ÎóÅçÀþ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿·¤¿¤ÊÇ½ÎÏ¤ò´Þ¤àÀïÎÏ¶¯²½¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÊ¼ÎÏ¿ô¤ÏÄ´À°¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¸£À©¤òÃ´¤¦ÀèÃ¼ÀïÎÏ¤ÎÇÛÈ÷¤òÁý¤ä¤¹Êý¸þ¤ÇÇ¤Ì³¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¹ñÆâ³°¤Î´ÑÂ¬¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¶á¤¯È¯´©¤¹¤ë¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊÆ·³ÃóÎ±ºÆÊÔ¤ÎÁ´ÂÎ¹½ÁÛ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥¢¥È¥é¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Îµð¿Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Ãá½øÁ´ÂÎ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÉéÃ´¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÎóÅçÀþÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯ÍÞ»ßÎÏ¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¸£À©¤ÎÌò³ä¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àï»þºîÀïÅýÀ©¸¢¤ÎÅ¾´¹¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£À¾¹¾¡Ê¥½¥¬¥ó¡ËÂç³Ø¹ñºÝÂç³Ø±¡¤Î¶âºÜÀé¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥Á¥ç¥ó¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖNSSÁ´ÈÌ¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌò³ä½Ì¾®¤ÈÆ±ÌÁ¤Ø¤ÎÉéÃ´ÁýÂç¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£