脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン ロンドン、ハイドパーク、緑とサーペンタインとピーターパン像。 ２０２５年１０月出走。」と題した動画を公開しました。ロンドンの中心部に位置するハイドパークを走りながら、豊かな自然や歴史的な名所に触れる様子を紹介しています。



動画は10月の朝、茂木氏がハイドパークを走り始めるところからスタートします。気温12度という秋の空気の中、落ち葉を踏みしめながら公園を進んでいきます。道中では、ヘビのように蛇行していることからその名がついたと言われるサーペンタイン・レイクや、美しいイタリアン・ガーデンズなど、公園の見どころを巡ります。



また、公園内では乗馬を楽しむ人々や、白鳥、蝶（アカタテハ）といった多様な生き物との出会いも映し出されています。茂木氏は、刻々と変わるイギリスの天気と、それを受け入れる人々の気質について触れつつ、旅先で走ることが自分自身を見つめ直すきっかけになると語ります。動画の終盤では、ヘンリー・ムーアの彫刻やピーター・パン像といったアートにも触れ、公園の文化的な側面も伝えています。



茂木氏とともにロンドンの朝を走る体験は、旅の新しい楽しみ方や、日常から離れて思索にふける時間の大切さを教えてくれます。都会の喧騒を忘れさせてくれる自然豊かな風景は、日々の暮らしのヒントになりそうです。