「はぁ〜」宇垣美里＆鈴木愛理が大ブーイング！さや香・新山の発言に「こっちが頑張ってるのに？」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

12月4日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして宇垣美里、新山（さや香）が出演した。

新山がこぼした本音に、女性陣から大ブーイングが起こり…。

【映像】「もう私これから黙る！」ふてくされた宇垣美里

人見知りの相手を攻略するあざとテクなどが紹介された今回。街の女性からは、「全然人見知りじゃないのに人見知りだと言う人はよくいる」「男の子の前でだけ人見知りだと言う人がいる」など、人見知りは恋愛においては武器になるのではないかという声が上がった。

さらに「自分みたいなめっちゃしゃべる子よりも、端っこでうなずいて聞いてる子の方がモテる」「カラオケで歌わない子がモテる」といった声も。これには宇垣が「面白くないじゃん、その子」と納得いかない表情を浮かべる場面もあった。

スタジオで鈴木が「やっぱり人見知りっぽい子のほうが好きになりやすいですか？」と新山に確認すると、新山は「“イエーイ！”というタイプと、人見知りでおとなしい子やったら、おとなしい子の方が気になります」と返答。

その瞬間、鈴木と宇垣から「はぁ〜」と大きなため息があがり、宇垣は「こっちが頑張ってるのに」とあからさまに不満を爆発させた。

これには新山も苦笑することしかできない。宇垣は「もう私これから黙る」とうつむいてしまっていた。