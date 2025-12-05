スマートフォンのWebブラウザと検索エンジンを自分自身で選べる「チョイススクリーン」が2025年12月より順次利用できるようになる。公正取引委員会は、提供開始にあわせて特設サイトを開設し、そのメリットや設定方法を案内している。

「チョイススクリーン」導入の背景

「チョイススクリーン」導入の背景には、2025年12月18日より全面施行される法律「スマートフォンソフトウェア競争促進法」（以下、スマホ新法）がある。

「スマホ新法」は、デフォルトのWebブラウザや検索エンジンをユーザー自身に設定させること、Appleの「App Store」やGoogleの「Google Play」のほかに、他社もアプリストアを提供できるようにすること、プラットフォーマーが提供する決済手段以外も利用できるようにすることなどが盛り込まれている。

同法は、アプリストアやWebブラウザなどスマートフォンの主要サービス・アプリの独占状態を是正し、公正かつ自由な競争環境を確保することが目的としている。

「チョイススクリーン」は、スマートフォンの初回起動時や、OSアップデート後に表示され、Webブラウザや検索エンジンに関する特徴を理解した上でユーザー自身が選択する。ユーザーは、Webブラウザと検索エンジンを任意に設定できるが、これまで使っていたアプリをそのまま使い続けることもできる。

公正取引委員会は、「スマホ新法」の施行に伴って公正取引委員会や総務省から電話やSMSが届くことはないとしており、そうした連絡があった場合は詐欺や不正行為の可能性があるとして、個人情報や金銭を渡さないように注意を促している。