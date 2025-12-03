「ほっかほっか亭 」2025年12月1日～販売！“ ＼贅沢／シュウマイ弁当”

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「ほっかほっか亭総本部」は、2025年12月1日（月）より、「 ＼贅沢シュウマイ弁当／シュウマイ弁当」を全国（一部店舗を除く）で発売。販売に先がけて、ほっかほっか亭「贅沢シュウマイ弁当」メディア向け試食会へ参加させていただきました。「 ＼贅沢／シュウマイ弁当」には、「ほっかほっか亭総本部」のグループ会社であり、中華惣菜の製造・販売でおなじみのホソヤコーポレーションのシュウマイを使用。ホソヤコーポレーションは、お肉屋さんとして始まった会社なので、まさにお肉のプロが作る本格派のシュウマイ。

ほっかほっか亭「贅沢シュウマイ弁当」メディア向け試食会

お肉のプロが厳選した食材で作る「シュウマイ」の美味しさの秘密は、工場から始まります。国産豚肉の厳選した数種類の部位に、かしら肉をブレンド。「玉ねぎ」にもこだわっており、新鮮さと品質を保つため、製造直前に自社工場にてカットされています。

ほっかほっか亭総本部常務取締役 商品企画統括本部統括本部長兼企画本部本部長 飯沼俊彦氏

ほっかほっか亭総本部商品本部本部長 信木竜司氏

シュウマイに使用する「皮」にもこだわっており、皮専用の多段ローラーを使用。コシのあるツルもち食感の皮で、こだわりのあんを優しく包みこんでいます。

一般社団法人 日本シュウマイ協会代表理事・シュウマイ潤氏も、登壇

ほっかほっか亭「贅沢シュウマイ弁当」メディア向け試食会へは、一般社団法人 日本シュウマイ協会代表理事・シュウマイ潤氏も登壇。

近年高まるシュウマイ専門店の流行と増加、大手メーカーによるチルド商品のリニューアルなど、「第二次シュウマイブーム」が到来している現在、この「＼贅沢／シュウマイ弁当」が発売されることで、シュウマイがおかずの定番としてさらに定着し、存在感が高まる事を期待されていると、語られました。

＼贅沢／シュウマイ弁当 810円 (税込)

「＼贅沢／シュウマイ弁当」には、注文が通ってからお店にて蒸したてのシュウマイを4個詰めています。ふっくらとジューシーで、肉感たっぷり！玉ねぎの優しい甘さとお肉の旨みでご飯がすすみます。

おだしの風味豊かな、懐かしい味わいの根菜の甘辛煮に、人気ねポップコーンシュリンプ、たまごやきと椎茸昆布など、バラエティ豊富なおかずが盛りだくさん！

魚介の旨味たっぷりのあんに、具材がたっぷり。今年は人気の食材である豚肉・えび・うずらたまご・きくらげに、5種類の野菜（白菜・玉ねぎ・にんじん・スナックえんどう・筍）も入り、約1/2日分※の野菜がとれる、満足感とボリューム感ともに抜群の商品です。

※成人1日あたりの摂取目標値は350gです(厚生労働省『健康日本２１』より)

詳細

＼贅沢／シュウマイ弁当 810円（税込）

※一部店舗にて、販売時間を設けています。詳しくは店舗にてご確認ください。

＼贅沢／シュウマイ（4コ）320円（税込）

中華丼 650円（税込）

八宝菜 560円（税込）※おかずのみ

※西日本店舗での仕様と価格になっています。一部、エリアによってメニューや価格が異なります。また、一部取扱いのない店舗がございます。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。