来年1月31日にニューヨークで決戦

ボクシングのWBO世界スーパーライト級王者テオフィモ・ロペス（米国）、WBC世界ライト級王者のシャクール・スティーブンソン（米国）によるビッグマッチが決まった。スティーブンソンが階級を上げてロペスに挑むタイトルマッチが、来年1月31日に米ニューヨークで行われることが正式発表され、日本のファンも騒然となった。

世界で最も権威ある米専門誌「ザ・リング」は日本時間2日午前1時、公式Xでロペスとスティーブンソンのタイトルマッチが決定したことを発表。2026年1月31日、「The Ring VI」のメインイベントとして行われる。

WBO世界スーパーライト級の防衛戦となる28歳のロペスは22勝（13KO）1敗。挑戦する28歳のスティーブンソンは24戦全勝（11KO）の戦績を誇る。

日本の深夜にもたらされたビッグマッチ決定のニュースに、X上のファンも沸いた。「腰抜かした やるのか」「楽しみすぎる！！！」「超好カード！」「ついにきた！ お互いに受けたのすごいな」「待ちきれねえよ」など様々な声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）