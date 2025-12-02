カタールGP

自動車レースF1の今季第23戦カタールGPは現地11月30日に決勝が行われ、レッドブルの角田裕毅は15番グリッドからスタートし、10位入賞。チームメートのマックス・フェルスタッペンが優勝した。レース後に公開されたチームの集合写真に角田の姿がなく、海外ファンからは「ユウキはどこ？」と疑問視するコメントが殺到。日本のファンも「みんなユーキがいないって 愛されてるな」と反応した。

角田の姿が見えなかった。100人近くがズラッと並んだ集合写真。中央付近でフェルスタッペンがガッツポーズを見せ、チームのメンバーもそれぞれ笑顔を浮かべている。レッドブル公式Xが「なんという素晴らしいチーム！ まだ（タイトル争いに）残っている！」と記して写真を公開。海外ファンからは「ユウキはどこ？」「1人いないぞ」などと角田の“不在”を心配する声が相次いだ。

これに日本のファンも「コメント欄みんなユーキがいないって 愛されてるな」と反応。他にも来季の去就が注目されていることもあり、「意味深」「なんか暗示してるな、、」「これが答えなの…」と訝しがるコメントが続出した。

角田は現地29日のスプリント決勝で自己最高の5位入賞。その後の予選は1回目（Q1）で敗退し、15番手でスタートした決勝は10位入賞を果たした。フェルスタッペンはドライバーズポイントで396ポイント。首位ランド・ノリス（マクラーレン）の408ポイントに12差の2位につけている。



（THE ANSWER編集部）