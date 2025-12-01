この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏「蚊が飛ぶ原理は科学で説明できない」“知らないことすら知らない”世界の深淵

政治評論家の竹田恒泰氏が、YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「人間が知ってることは●●％！？勉強すれば見えてくる意外な世界」と題した動画を公開。学問の本質と、知識を深めることの本当の意味について独自の視点で解説した。



竹田氏は冒頭で「学問は一つである」というテーマを提示。歴史学、物理学、経済学など、専門分野として細分化されている学問は、本来は分けることのできない一つのものであると主張する。その前提として、竹田氏はまず人間の知識の限界に言及。「人間が知っている知識は、全世界の事象の1%もないはず」と述べ、我々がいかに多くのことを知らないかを説いた。



動画の中核をなすのは、物事に対する人間の認識を3つの領域に分ける解説である。それは「知っていること」「知らないと知っていること」、そして最も重要なのが「知らないことすら知らないこと」だ。竹田氏は「世の中のことは、実は3つ目の『知らないことさえ知らないこと』で満ち溢れている」と語る。具体例として、最新の航空力学や物理学をもってしても「蚊が飛ぶ原理は説明できない」という衝撃的な事実を挙げる。鳥が飛ぶ原理は揚力で説明できるが、蚊の羽ばたきは周波数が高すぎて乱気流が発生し、計算上は飛べないはずだという。にもかかわらず蚊は飛んでいる。これは、我々が「蚊が飛ぶ原理を知らないことすら知らなかった」一例だと説明した。



この視点から、竹田氏は「勉強すればするほど、どんどん無知になっていく。これが本物の勉強です」と結論付ける。学習とは、知っていることを増やす作業であると同時に、「知らないと知っていること」の領域を広げるプロセスでもある。つまり、学問を深めるほどに、自分がどれだけ多くのことを知らないかを自覚させられるのだ。この「無知の知」こそが、さらなる探求心を生む源泉であると、竹田氏は力説した。