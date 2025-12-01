【佐野 正弘】中国勢がAndroidを席巻するなか、XperiaやAQUOSが危機に…国産スマホが”オワコン化”した意外な背景

2025年10月、一部の調査で日本でもAndroid端末の利用率がiPhoneを上回ったことが話題になったが、その一方で国内スマートフォンメーカーは苦境にある。ソニー、シャープ、京セラといった企業はかつて海外市場でも一定の存在感を持っていたものの、現在はグーグル「Pixel」や中国勢の台頭に押され、シェアを急速に失っている。

特に2010年代以降、中国メーカーのシャオミ、オッポ、ビボ、トランシオンなどが自国市場を基盤に技術力と価格競争力を武器に急成長。韓国LGなどが撤退する中で、日本勢も赤字に苦しみ、国内市場に依存して生き延びてきたが、もはや構造的な劣勢に直面している。

通信法改正が「国産スマホ不況」を生んだ

収益面での安定性が高い国内市場に主軸を移して生き残ることができた国内メーカーだが、それにもかかわらず、現在非常に厳しい状況に追い込まれているのはなぜか。

その原因の1つは意外にも思われるかもしれないが、日本政府である。それは2019年の電気通信事業法改正を機として、政府が携帯電話会社によるスマートフォンの値引きに非常に厳しい規制を敷いたことだ。

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯大手3社はそれまで、顧客獲得のため通信契約とセットでスマートフォンを1円、あるいはそれに近い非常に安い価格で販売するなど、大幅値引きすることに力を注いでいた。

だがそのことが通信競争を阻害し、MVNOや楽天モバイルなどの新規参入事業者に不利な状況をもたらすとして総務省は強く問題視。長年にわたる議論の末に先の電気通信事業法改正法によって、商習慣そのものを根底から覆した訳だ。

だがその結果、割引が規制されたことで携帯大手3社が販売するスマートフォンの価格は大幅に上昇した。日本では大手3社がスマートフォンを最も多く販売していることから、この規制によってスマートフォンの販売が大幅に減少する“官製不況”をもたらし、中でも国内市場に重きを置いていた日本のメーカーが、その影響を強く受けた。日本政府が日本のスマートフォンメーカーを苦しめる結果を招いた訳だ。

円安と半導体不足が直撃…続く“撤退ドミノ”

そしてもう1つ、国内メーカーを追いつめているのがコロナ禍で生じた半導体不足と、昨今まで続く円安である。これら2つの影響によって、通常ドル建てで取引するスマートフォンを製造するのに必要な部材の多くが軒並み高騰。国内メーカーは事業規模を縮小しており、世界的大手メーカーのように多くの部材を調達して単価を安く抑えられなかったため、円安の影響を強く受けて危機的状況に陥るメーカーが増えたのだ。

実際、2023年には新規参入したばかりのバルミューダが撤退したほか、京セラもコンシューマー向けのスマートフォン事業から撤退を表明し、法人向けに特化する方針を打ち出した。富士通からスピンアウトしたFCNTは経営破綻に至っていることからも、国内メーカーがいかに大きなダメージを受けたかが理解できるだろう。

その結果、コンシューマー向けにスマートフォンを提供している国内メーカーは、台湾の鴻海精密工業の傘下となったシャープ、そして中国レノボ・グループ傘下で再建したFCNTと、生き残りのため海外大手企業の傘下となっているのが実情だ。

唯一、純粋な国内資本のメーカーとして残っているのはソニーなのだが、同社もかつての大幅な赤字の教訓から、現在はどれだけシェアを落とし市場での存在感を失ってでも、赤字を絶対に出さず利益確保を最優先する戦略を取ることで生き残りを図っている。

まとめると、国内のスマートフォンメーカーがこれだけ苦しい状況に追い込まれているのは、中国メーカーの台頭によるスマートフォンの低価格化、そしてスマートフォン値引き規制や円安など、国内政治の影響を強く受けた結果である訳だ。

それに加えて国内では少子高齢化による市場縮小の影響もあり、今後もメーカー各社を取り巻く状況は一層厳しくなると予想される。

国内メーカー衰退で「おサイフケータイ」が消える？

ただ国内のスマートフォンメーカーを失うことは、ある意味で日本の携帯電話会社やスマートフォンユーザーが、日本の事情を汲み取ってくれなくなることにもつながってくる。

代表的な例として挙げられるのが「おサイフケータイ」に用いられる近距離無線通信規格「FeliCa」で、実質的に日本でしか使われていないことから、現在はメーカー各社が日本市場だけのために独自でカスタマイズを施し、FeliCaに対応させていることが多い。

ただ、そうした対応をしているのも、FeliCaを必ず搭載する国内メーカーとの競争があってこそのもの。そうした競争がなくなれば、メーカー側としてもカスタマイズしない方が手間やコストをカットできるだけに、もし国内メーカーが全て撤退したとなれば、FeliCa搭載機種が大幅に減る可能性もある訳だ。

日本市場の事情をスマートフォンに反映させていく上でも、国内メーカーの存在は重要だが、世界的にもスマートフォン市場は多くの国や地域で縮小傾向にある上、低価格化が一層進んでおりビジネス面でのうまみも少なくなっているだけに、今から大逆転することは困難である。それだけに国内メーカーが存続していくためには、行政も含めた何らかの支援が求められるところではないだろうか。

