※本記事は、医師による執筆記事です。現代社会では、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスが私たちの生活の中で欠かせない存在となっています。しかし、これらのデバイスがもたらす便利さの裏には、精神的な疲労やストレス、さらには身体的な健康問題も存在します。【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号現代人はデジタルから離れることは不可能もはや現代人は、デジタルから離れることはできません。例えば