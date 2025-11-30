ジャングルポケットの太田博久（41）とおたけ（42）が29日深夜放送のテレビ東京系「ゴッドタン」（土曜深夜1時50分）に出演。女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検された元メンバー、斉藤慎二被告（43）が脱退し、2人体制となった1年を振り返った。

番組の企画は「ジャンポケ再生工場」。2人体制のジャングルポケットについて考えた。劇団ひとりから「考えてるの？いろいろ」と聞かれ、おたけは「考えざるを得ない」と答えた。おたけはこの1年について「本当にあっという間というか。何があったんだろうというか」と駆け抜けたことを語った。

太田は対照的に「僕はめちゃくちゃ大変だった。二度と抜け出せない煉獄（れんごく）なんじゃないかって思うくらい辛かったです」と語った。

ひとりが「何が辛かったの？」と聞くと、太田は「彼が映ってるネタの動画とかも全部使えなくなって。ネタも2人で0からやらなきゃいけなくなってとか…」と激動の1年を振り返った。

斉藤は昨年10月、吉本興業とのマネジメント契約を解除となり、ジャングルポケットは2人体制となった。