»³ËÜÍ³¿¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡È¹ë²ÚMVP½Ë¤¤¡É¡¡¤·¤«¤â¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡¢¥É·³ÂçÊªOBÌÀ¤«¤¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾þ¤ë¡×
¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤¬ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç3ÅÐÈÄ3¾¡¤ÈÂç³èÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ËÆ³¤¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹OB¤Ç1998Ç¯WS¤ÎMVP±¦ÏÓ¤Ï¡¢»³ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WSÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤Î»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µåÃÄOB¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¸½ÃÏ27Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¤³¤È¤Ç¡ØÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡Ù¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢ÈëÏÃ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»204¾¡¤ÎÆ±»á¤Ï59²óÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£»³ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï1988Ç¯¤ËWS¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ±»á°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿Æ±»á¡£¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤«¤éMVP¤Ø¡¢Èà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ»öÆâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¡¢»ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾þ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤À¤è¡×¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
