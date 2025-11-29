“洗脳”復帰の小阪由佳「出すとこないくらい頑張った」、出版社からのセミヌード提案に「それで足りますか？」
実業家でタレントの小阪由佳（40）が29日、都内で行われた写真集『until the end〜裸洗〜』と、書籍『六本木洗脳』の合同発売記念イベントに出席。「出すところがないくらい頑張った」と話し、自身17年ぶりとなる写真集に太鼓判を押した。
【表紙カット】これ以上出すとこは…胸元を手で隠す小阪由佳
今回発売する写真集『until the end〜裸洗〜』はミスマガジン受賞から約20年、40歳を迎えた今だからこそ撮れる“覚悟の1冊”となっている。「株式会社グラビアアイドル代表取締役社長」としても活動する小阪の現在地を写した、17年ぶりの最新写真集だ。
写真集のオファーを受けた際は「いけるところまでは喜んで」と快諾したという小阪。作品の出来栄えは「100点」といい、「出すところがないくらい頑張ったので」と話した。
出版社からは「セミヌードまでいっていただきたい」と言われたが、小阪は「それで足りますか？」と返答したという。「覚悟100％の姿です」と自信を見せた。
小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在、「株式会社グラビアアイドル」を立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰を果たしている。
書籍『六本木洗脳』は、ブレイク後の炎上、支配と依存の関係、“姉さん”成り代わりブログ騒動、激太りライブ――。2000年代の渋谷・六本木の空気とネット黎明期の暴力性を当事者の言葉で記し、「どう抜け出したか」まで書いた回復ドキュメント。
【表紙カット】これ以上出すとこは…胸元を手で隠す小阪由佳
今回発売する写真集『until the end〜裸洗〜』はミスマガジン受賞から約20年、40歳を迎えた今だからこそ撮れる“覚悟の1冊”となっている。「株式会社グラビアアイドル代表取締役社長」としても活動する小阪の現在地を写した、17年ぶりの最新写真集だ。
出版社からは「セミヌードまでいっていただきたい」と言われたが、小阪は「それで足りますか？」と返答したという。「覚悟100％の姿です」と自信を見せた。
小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在、「株式会社グラビアアイドル」を立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰を果たしている。
書籍『六本木洗脳』は、ブレイク後の炎上、支配と依存の関係、“姉さん”成り代わりブログ騒動、激太りライブ――。2000年代の渋谷・六本木の空気とネット黎明期の暴力性を当事者の言葉で記し、「どう抜け出したか」まで書いた回復ドキュメント。