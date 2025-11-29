一度こじれた関係、修復できる？娘のトラブルを知らず、謝罪が遅れてしまった後悔【ママリ】

子どもに直接謝罪をさせるのはやりすぎ？

幼稚園トラブルです。



娘がお友達のキーホルダーを壊してしまいました。



でも、その事実を先生から聞いていなくて

そのお母さんに謝ることができていませんでした。



そのお母さんが、毎朝、会うのに

私から謝罪がないとクレームが先生にあり、

それで先生から、実は...と私が知ることになりました。



先日、そのお母さんにさっそく謝罪して、

自分の子もそばに居たので、

謝りなさい！と言って謝らせました。

子どもは何で謝ってるか本当に分かってるかはわかりませんが...



子どもにも謝らせるってやりすぎましたかね？

ひかれちゃったかな...



投稿者さんは、娘さんが友達のキーホルダーを壊したとは娘さん本人からも幼稚園の先生からも聞かされていなかったそう。後日、相手のママが「謝罪がない」と幼稚園にクレームをいれたことで、トラブルがあったと知りました。



幼稚園の先生は相手のママに誰が壊したのかは伝えていませんでしたが、相手の子どもが投稿者さんの娘さんにやられたと話したようです。きっと相手のママは、毎朝顔を合わせているのに何も言わないの？と疑問に感じて幼稚園に連絡を入れたのでしょう。



投稿者さんはすぐに相手のママに謝罪し、娘さんにも謝らせたそうですが、この対応でよかったのかと悩んでいます。

子ども同士のトラブルについてさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「子どもにも一緒に謝らせるでいいと思う」「菓子折りやギフト券を渡す」との声が寄せられていました。

知らなかったとはいえ、謝罪が遅れてしまったのは事実です。幼稚園の先生から相手のママに「園から投稿者さんにトラブルのことは伝えていなかった」と話をしてくれているようですが、物を壊しているので、菓子折りやギフト券などを一緒に渡した方がお互いにモヤモヤ感なく終われるかもしれません。



一方で「謝罪だけでよい」との意見もありました。

それは園がだめですね。

大半のところは、相手が誰かとか言わないし…

園でおきたことは園が責任持つはずです。



幼稚園に大切なものは持ってこないというのが暗黙のルールです。子ども同士のちょっとしたトラブルはよくあることなので、その度に菓子折りを渡していてはキリがなくなってしまいます。投稿者さんによると幼稚園も謝罪だけでいいと言っているようなので、今回のように娘さんと一緒に謝るだけでもよいのではないでしょうか。



保育園や幼稚園でのトラブルは、親も心がざわざわするものです。トラブルに起こしたり巻き込まれたりしたときは事実はきちんと把握し、誠意をもって対応することが大切です。みんなが気持ちよく通えるよう、配慮して生活できるとよいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）