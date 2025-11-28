この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「資産がいくらあっても、コレをしてしまうと破産まっしぐら！絶対にやってはいけない行動をお教えします！」と題した動画で、富裕層とそうでない人を分ける根本的な違いについて解説した。



動画の冒頭で宮脇氏は、投資資金を貯めてもなかなか富裕層に近づけないという悩みに対し、「富裕層になれる人は行動基準、リスクの取り方、考え方、スピード感、全てが違う」と断言。一般人との間には、思考や行動の根本に大きな隔たりがあると指摘した。



具体例として、宮脇氏は自身の知人である富裕層の経営者について語った。その人物は過去に、多くの人から集めた出資金を溶かしてしまうという大失敗を経験。しかし、その後必死に謝罪し再チャレンジした結果、現在は「ものすごい企業」を経営するまでに至ったという。もともとはバックパッカーだったにもかかわらず、わずか10年ほどで成功を収めたこの事例を通して、宮脇氏は「普通じゃ考えられないようなことをやったり、圧倒的なスピード感で行動したりする。だからこそ、一代で富裕層になれる」と分析した。



多くの人が「人からお金を借りて溶かすなんてやばいな」と感じるようなリスクを取る行動こそが、常識にとらわれない富裕層の思考の表れだという。動画の後半では、こうした思考法に基づいた「富裕層の資産拡大の常識」として、具体的な10のヒントが解説されていく。



「資産を築く人々は、単に資金力があるだけでなく、一般の常識とは異なる行動基準を持っている。失敗を恐れない大胆な決断力と、それを実行に移す圧倒的なスピード感こそが、成功への道を切り拓く鍵なのかもしれない。」と言及し、動画を締めくくった。