抜け毛が気になる季節。シャンプーや育毛剤などが最大47%OFFに【Amazon ブラックフライデー】
この記事では、頭皮をケアするシャンプーや育毛剤、ヘアケアなどの定番アイテムをご紹介。Amazonでは現在ブラックフライデーが開催中なので、気になっていたアイテムをお得に試してみるチャンスですよ。
→ Amazon「薄毛・抜け毛」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
自宅で手軽にAGA対策。狙った頭皮にピンポイントで届ける「リアップX5」
しっとりとした使用感。「スカルプD」の発毛剤
頭皮を整える4種の有効成分。「NILE」のスカルプヘアローション
女性も使える。「チャップアップ」の頭皮にやさしい無添加育毛剤
【毛髪診断士(R)と共同開発】 チャップアップ 医薬部外品 120mL×1 ヘアトニック 育毛剤 男性用 女性用 育毛 トニック 発毛促進 頭皮にやさしい 無添加 頭皮ケア スカルプ 薬用 メンズ 育毛ローション (CHAPUP) [説明書付]
8,690円 → 6,250円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「スカルプD」の脂性肌用シャンプーコンディショナーセット
スカルプD シャンプー メンズ オイリー2点セット (シャンプー コンディショナー セット) 脂性肌用 ボリュームアップ ノンシリコン 医薬部外品 アンファー
8,600円 → 6,880円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「チャップアップ」のオールインワンスカルプシャンプー
チャップアップ (CHAPUP)【毛髪診断士(R)と共同開発】 濃密泡 スカルプシャンプー メンズ ノンシリコン オーガニック アミノ酸シャンプー スカルプ ケア 毛穴洗浄 頭皮マッサージ アミノ酸 系 300mL×1本
5,300円 → 3,380円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
毛穴の奥まで泡洗浄。独自技術の頭皮ブラシ
【男の頭皮改革】 頭皮ブラシ シャンプーブラシ メンズ スカルプブラシ 【毛髪診断士推奨】 ヘッド 洗髪 updoor 1個
2,580円 → 1,379円（47%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
EMSで地肌を引き締め、髪を立ち上げる。「スカルプD」の電気ブラシ
スカルプD ネクストプラス SCALP D NEXT+ スタイルエレブラシ 電気ブラシ リフトケア 美顔器 EMS イオンケア 頭皮ブラシ メンズ ヘアブラシ
28,600円 → 24,310円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
14種成分で“フサフサ・黒々"をサポート。DHCの「 ボリュームトップ」
サラッとした洗い上がり。「NILE」のスカルプシャンプー
NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)
2,680円 → 2,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
薄毛や白髪にも。「TOFU」のヘアファンデーション
TOFU ヘアファンデーション 薄毛隠し 白髪隠し パウダー 男女兼用【白髪も薄毛も１本で自然に仕上がる】 増毛 生え際 円形脱毛症隠し （ナチュラルブラック／20g）
3,980円 → 2,786円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
TOFU ヘアファンデーション 白髪隠し 薄毛隠し パウダー 男女兼用【白髪も薄毛も１本で自然に仕上がる】 増毛 生え際 円形脱毛症隠し （ダークブラウン／20g）
3,980円 → 2,786円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
スカルプD 育毛剤 薬用育毛トニック 3本セット 男性用 抜け毛予防 日本製 医薬部外品 180ml
10,500円 → 7,875円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (1袋)
2,480円 → 1,480円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
2,480円 → 1,480円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「薄毛・抜け毛」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります