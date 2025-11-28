福山雅治×大泉洋の最強バディが最悪の二日間に挑む！『ラストマン』映画×SPドラマの合同ビジュアル＆合同トレーラー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が12月24日に公開。また、12月28日には完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』がTBSで放送される。

そしてこのたび映画とスペシャルドラマの両作品から豪華キャストが集結した合同ビジュアルと合同トレーラーが公開された。

■豪華キャストが勢揃い

合同ビジュアルは左右にスペシャルドラマと映画、それぞれのサブタイトルとゲストキャスト、そして連続ドラマからのレギュラーキャストが配置されている。そして中央の皆実（福山）と心太朗（大泉洋）の間には、「最悪の二日間に、最強バディが挑む。」というキャッチコピーが。

スペシャルドラマでは身代金10億ドルを要求する前代未聞の爆破テロ事件、そして映画ではかつての皆実の恋人であり、世界中から狙われる天才エンジニアを巡る事件が勃発。スペシャルドラマと映画では、最強バディに立て続けに襲い掛かるふたつの事件が描かれており、映画を観たあとにスペシャルドラマで“もうひとつの真実”を探るもよし、スペシャルドラマのあとに映画を観て“その先の運命”を追うもよし。両作品を行き来することで、よりいっそう楽しむことができる。

合同トレーラーにも、福山＆大泉の最強バディはもちろんのこと、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、上川隆也ら連続ドラマからのラストマンチームの姿や、スペシャルドラマゲストの松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、そして映画ゲストの宮沢りえ、ロウン、月島琉衣、寛一郎など豪華キャストが勢揃い。ストーリー、アクション、ユーモアすべてがスケールアップし、あらたなステージへ突入した『ラストマン』の一端を垣間見ることができる。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

2025年12月24日（水）全国ロードショー

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

■番組情報

TBS 完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』

12/28（日）21:00～

