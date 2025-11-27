º®Àï¤ÎÃæ¤ÇÍëÌÄ¹ì¤¯¤« ¥ê¡¼¥°6°Ì¡¦TEAMÍëÅÅ¤ÏËÜÅÄÊþ¹¤¬ÀèÈ¯ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¼°Ì¥Á¡¼¥àÃÄ»Ò¾õÂÖ¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î27Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Ï¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê7¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤Çº®Àï¾õÂÖ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¡¼¥°6°Ì¤Ë¤¤¤ëTEAMÍëÅÅ¤Ï¡¢¾å¤â²¼¤â¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¡£ÀèÈ¯¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº®Àï¤ÎÃæ¤ÇÍëÌÄ¹ì¤¯¡©ËÜÅÄÊþ¹¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì
¡¡TEAMÍëÅÅ¤Ï¢¥122.6¤Ç6°Ì¡£5°Ì¤È7°Ì¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãå½ç¤¬1¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¾å¤Ë¤â²¼¤Ë¤â¹Ô¤¯¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢°ÂÂÙ¤ÊÆü¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅÄ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥°¥Ã¤È²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¡£
¡¡8°Ì¤ÎEARTH JETS¤â¢¥240.2¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì»þ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î6¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ÀèÈ¯¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÏÃç´Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ìë¤Ï±þ±ç¤òÇØ¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ëÈÖ¤À¡£
¡¡²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤òÄ·¤ÍÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤È¤Î2¿Í¡£¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤«¤é¤Ï±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬½Ð¤ë¡£ÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×Åª¤ÊÅ¸³«¤âÅÙ¡¹¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×10¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¿ýÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¬¥ê¥é¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£
¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤Î¾ïÏ¢¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÛ¹Í«¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¸Ä¿Í8°Ì¡¢¡Ü135.1¤È¤¤¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤Ï¡Ü200Âæ¤Ë¾è¤»¤Æ¥È¥Ã¥×3¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú11·î27ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í28°Ì¡¡¢¥70.0
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í10°Ì¡¡¡Ü119.6
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í8°Ì¡¡¡Ü135.1
TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í21°Ì¡¡¡Ü6.1
¡Ú11·î25Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü540.0¡Ê48/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü485.0¡Ê48/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü160.4¡Ê48/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥30.9¡Ê46/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥112.6¡Ê48/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥122.6¡Ê48/120¡Ë
7°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥125.1¡Ê50/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥240.2¡Ê48/120¡Ë
9°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥253.3¡Ê50/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥300.7¡Ê46/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë