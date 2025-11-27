【Amazonブラックフライデー】「Microsoft 365」の1年版が21%オフ、1か月版が79%オフに
Microsoft Officeのビジネス用のアプリケーションソフトで、Excel・Word・PowerPoint・Outlook・Accessなどが使えます。期間限定なので、購入予定の人はお見逃しなく！
→ Amazon「Microsoft Office」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
常に最新バージョンが利用できる、サブスク型の「Microsoft 365」
Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteのデスクトップアプリで、AI機能を搭載したDesignerによる画像生成と編集ができます。
※AI機能の使用にはAIクレジットが必要。AIクレジットは毎月1日に60クレジットが付与され、翌月に繰り越しはできません
1人用で同時に5台まで使える「Microsoft 365 Personal」1年版
【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
21,300円 →16,870円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1人用で同時に5台まで使える「Microsoft 365 Personal」1か月版
【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1か月版 サブスクリプション（プライム会員ならお得）|Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
2,130円→ 450円（79%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1ライセンスで最大6人まで使える「Microsoft 365 Family」1年版
【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人
27,400円 →21,701円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1ライセンスで最大6人まで使える「Microsoft 365 Family」1か月版
【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1か月版 サブスクリプション（プライム会員ならお得）|Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人
2,740円 →578円（79%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン（Photoshop + Lightroom ）| 生成AI Firefly搭載 写真画像編集ソフト（最新）| 12ヵ月 | オンラインコード版 Win / Mac / iPad / アプリ対応 | 8K 4K 画像 写真 イラスト デザイン フォント アドビ フォトショ
25,891円 → 20,712円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【新規対象キャンペーン】 Illustrator(イラストレーター) 生成AI Firefly搭載デザインソフト（最新）|12ヵ月| オンラインコード版|オンラインコード版
34,680円 → 17,000円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【新規対象キャンペーン】 Creative Cloud Pro プレミアム生成AI Firefly搭載 動画/ 写真/ イラスト編集ソフト（最新）| 12ヵ月| オンラインコード版 Win / Mac / iPad /アプリ対応| 20以上のアプリ 動画AI生成アイデア探索グラフィックデザイン
102,960円 → 50,958円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ESET HOME セキュリティ プレミアム| 5台3年 |オンラインコード版|ウイルス対策|Win/Mac/Android/iOS対応|オンラインコード版
13,200円 → 9,900円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ソースネクスト ｜ ZERO ウイルスセキュリティ 1台版（無期限） ｜ ウイルス対策・セキュリティソフト ｜ Windows/Mac/Android/iOS対応
2,970円 → 2,376円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【トレンドマイクロ公式】セキュリティソフト|ウイルスバスター クラウド(最新)| 3年 3台版 | カード版 | Win/Mac/iOS/Android対応【PC/スマホ対応】
13,600円 → 11,560円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「Microsoft Office」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります