パペットスンスン、TOKYO FM““史上初＆史上最年少”レギュラーラジオ番組が決定 リスナーメッセージ募集【本人コメント全文】
「パペットスンスン」が、レギュラーラジオ番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』を12月からスタートすることが決まった。TOKYO FMで放送される。
【写真】かわいい…ラジオマイクに向かうパペットスンスン
スンスンがラジオのメインパーソナリティーを務めるのは初めて。番組では、リスナーから募集したメッセージやリクエスト楽曲をもとに、スンスンが気ままなおしゃべりを届ける。
なお、TOKYO FMにとっても、パペットがラジオ番組のメインパーソナリティを務めるのは史上初。同時に、6歳のスンスンは“史上最年少”でのメインパーソナリティ就任となる。
■『パペットスンスンのDJ SUNSUN』
放送日時：毎週土曜、日曜 午後0時55分〜1時
放送局：TOKYO FM
パーソナリティー：パペットスンスン
■パペットスンスン コメント
こんにちはっ！スンスンですっ！どようびとにちようびに、ラジオにでますっ！
うんとたのしみですっ！みなさん、よかったらきいてみてくださいっ！ふわあっ♪
■パペットスンスンについて
6才のパペット。
日々の出来事をムービーやイラストにしている。
パペットの国在住。
