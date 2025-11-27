レギュラーラジオ番組をスタートするパペットスンスン（C）PUPPET SUNSUN/PS committee

　「パペットスンスン」が、レギュラーラジオ番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』を12月からスタートすることが決まった。TOKYO FMで放送される。

　スンスンがラジオのメインパーソナリティーを務めるのは初めて。番組では、リスナーから募集したメッセージやリクエスト楽曲をもとに、スンスンが気ままなおしゃべりを届ける。

　なお、TOKYO FMにとっても、パペットがラジオ番組のメインパーソナリティを務めるのは史上初。同時に、6歳のスンスンは“史上最年少”でのメインパーソナリティ就任となる。

■『パペットスンスンのDJ SUNSUN』
放送日時：毎週土曜、日曜　午後0時55分〜1時
放送局：TOKYO FM
パーソナリティー：パペットスンスン

■パペットスンスン コメント
こんにちはっ！スンスンですっ！どようびとにちようびに、ラジオにでますっ！
うんとたのしみですっ！みなさん、よかったらきいてみてくださいっ！ふわあっ♪

■パペットスンスンについて
6才のパペット。
日々の出来事をムービーやイラストにしている。
パペットの国在住。