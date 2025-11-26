この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「姉弟で来日した外国人が日本の抹茶体験で感動！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開しました。この動画では、来日したばかりの外国人姉弟が、日本の伝統的な茶道や居酒屋文化を初体験。その魅力に感動する様子が紹介されています。特に、初めて飲む梅酒への「待って！すごく美味しい！」という驚きのリアクションが見どころです。



動画は空港で出会ったメキシコ出身の姉弟をもてなす人気企画「FREE RIDE」の番外編です。一行がまず訪れたのは、本格的な茶道が体験できるお店でした。桜の花びらが入った桜茶に「きれい」と声をあげ、作法を学びながら初めて抹茶を口にした外国人女性は、その味に深く感動した様子を見せました。その後、自分たちで抹茶を点てる体験も楽しんでいます。



続いて一行は居酒屋へ移動します。ここで外国人女性は初めて梅酒を体験。「待って！」と驚きの声をあげた後、「すごく美味しい！」と絶賛しました。さらに、富士山サーモンのお刺身やカニ卵焼き、ポテトコロッケといった日本の料理を次々と堪能。そのクオリティの高さに驚きを隠せませんでした。



日本の文化や食事に対する素直で大きなリアクションは、見ている側も楽しくさせてくれます。これから日本を訪れる外国人だけでなく、日本人が自国の文化を再発見するきっかけにもなりそうです。



