12月限定「プレミアム北海道生クリームシュー」、2024年には多い日で1日約8万6,000個を販売【ビアードパパ】

シュークリーム専門店『ビアードパパ』は、2025年12月1日から31日までの間、「プレミアム北海道生クリームシュー」(税込320円)を全国の店舗で販売する。

冬季限定商品として毎年人気のメニューで、2024年には、多い日で1日に約8万6,000個を販売したという。

コクのある北海道産純生クリームに、香り高いバニラを加え風味豊かに仕上げた。口どけの良い上品な味わいのクリームは、サクサク食感のパイシュー生地のほか、表面はカリッと、中はふわふわのダブル食感が特徴のリング型シュークリーム「パリブレスト」など、さまざまなシュー生地と相性が良いという。

販売期間:2025年12月1日〜12月31日

販売価格:税込320円

販売店舗:全国のビアードパパ

「生クリームが主役」のプレミアムな味わい

〈期間限定「パリブレスト」について〉

現在販売中のリング型シュークリーム「パリブレスト」は、2026年1月5日までの期間限定品。全国の店舗で販売している。

◆「パリブレスト(カスタード)」

アーモンドプードル(アーモンドの粉末)を練りこんだリング型のシュークリーム。生地は店内のオーブンで焼き上げており、香ばしいアーモンドの香りが広がる。波打った形状による高低差によって、表面はカリッと、中はふんわりとした異なる食感が楽しめる。

販売期間:2025年11月19日〜2026年1月5日予定

販売価格:税込260円

販売店舗:全国のビアードパパ

ビアードパパ「パリブレスト(カスタード)」

