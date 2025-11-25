Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡È¤¿¤À¤Î²¹ÅÙ·×¡É¡Ä³ô¤ÇÌÙ¤±¤ë¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ªÊõ³ô¡×¤ÎÃµ¤·Êý
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡×¤ÏÃ¯¤¬¤É¤¦·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åê»ñÎò70Ç¯ »ñ»º24²¯±ß¡½¡½¡Ú¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤ò´ÊÃ±¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Û¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦µÍ¤ó¤À¡Ä¡Ä40ºÐ¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£·î1Ëü5000±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢ËèÆüÄÌ¶Ð¤¹¤ëÆü¡¹¤À¡£Áý¤¨¤Ê¤¤µëÎÁ¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¶µ°éÈñ¡£Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Î¾õ¶·¤Ç½¦¤Ã¤¿¡¢1ºý¤Î¸Å¤Ó¤¿¼êÄ¢¡£¤½¤ì¤¬Åê»ñÎò70Ç¯¡¢»ñ»º24²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿89ºÐ¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤È¤Î´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¡¢»Å»ö¡¢²ÈÄí¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀäË¾¤·¤¿³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÃË¤¬¡ÈÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â¤È¿ÍÀ¸¤Î¼ø¶È¡×¤È¤Ï¡©¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¤ç¤¦¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç
¡Ö¤Þ¤¿ÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ËÍ¤¬¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤ÏÅöÁ³¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÉ¡¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ä¡£¤¤ç¤¦¤Ï¥Ü¥Á¥Ü¥Á¹â¤¤¤«¤é¤Ê¡¢Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¡×
³ô²Á¤ÎÍå¿ËÈ×¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡×¤ÎÀµÂÎ
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö1¤Ä¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ä¤Ê¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¯¤é¤¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡©¡×
¡ÖÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡ª¡Ù¤È¤«¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¡Ä·¯¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤ó¤Ê¡×
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë225¼Ò¤Î¡È³ô²Á¤ÎÊ¿¶Ñ¡É¤Î¤³¤È¤ä¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¡ØÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î³ô²Á¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ù¤¬¡ØÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡ª Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï°ì´ë¶È
¡Ö¤Á¤ã¤¦¤Á¤ã¤¦¡£¡ÈÆü·Ð¡É¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡ÈÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡É¤Î¤³¤È¤ä¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤¬Áª¤ó¤À225¼Ò¤Î³ô²Á¤òÊ¿¶Ñ¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤â¤ó¤¬¡ØÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ù¤ä¤Í¤ó¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡¢°ì´ë¶È¤¬Áª¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤ä¡×
¡Ö¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢³ô¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡ÈÅì¾Ú¡É¤â¡È¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡É¤â¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
Åê»ñ¤ÎÉñÂæ¡¢¡ÖÅì¾Ú¡×¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡£¤Û¤Ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀâÌÀ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡×
¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÅòÆÝ¤ß¤Ë¿·¤·¤¤¤ªÃã¤òÃí¤®¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÅì¾Ú¡É¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤³ô¤Î¼è°ú½ê¤ä¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢³ô¤¬Çä¤êÇã¤¤¤µ¤ì¤ë¡È»Ô¾ì¡É¤ä¤Ê¡£Â¾¤Ë¤âÌ¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¤Ë¤â¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Âç´ë¶È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅì¾Ú¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¡£¤»¤ä¤«¤é¡¢Åê»ñ²È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Åì¾Ú¤Ê¤ó¤ä¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ç¤Ê¡¢¤½¤ÎÅì¾Ú¤Ë¤Ï¡È¥×¥é¥¤¥à¡É¡È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡É¡È¥°¥í¡¼¥¹¡É¤È3¤Ä¤Î»Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥é¥¤¥à¤ÏÂç´ë¶È¸þ¤±¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÏÃæ·ø´ë¶È¡¢¥°¥í¡¼¥¹¤ÏÀ®Ä¹´ë¶È¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¤½¤ó¤ÊÊ¬Îà¤ä¡£2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÅì¾Ú°ìÉô¡É¡ÈÅì¾ÚÆóÉô¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤¿¤ó¤ä¡×
¾Ã¤¨¤¿¡ÖÅì¾Ú°ìÉô¡×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ïº£¤É¤³¤Ë¡©
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤â¤¦¡ÈÅì¾Ú°ìÉô¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Æ¤Ã¤¤ê¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö·¯¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¾å¾ì¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¾å¾ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Æþ¼Ò¤·¤¿¤È¤¤ÏÅì¾Ú°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤â¡È¾å¾ì´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ´î¤Ð¤ì¤Æ¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ë¤ä¤í¡©¡È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ç¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¤·¤å¤ó¤È¤·¤¿ËÍ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥Ã¤È¾Ð¤¦¡£
Ï²Â®¤Î¼è°ú½ê¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âçºå¤Ë¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤Ø¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£»¥ËÚ¤äÊ¡²¬¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂçºå¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÀÎ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£Âçºå¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¤¤¦¤Æ¡¢¥ï¥·¤â¥Í¥Ã¥È¼è°ú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¤è¤¦ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡£2013Ç¯¤ËÅì¾Ú¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦Â¸ºß¤»¤¨¤Ø¤ó¤±¤É¤Ê¡×
¡Ö¤Ø¤¨¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ìó3900¼Ò¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á
¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤Ã¤225¼Ò¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤»¤ä¡£Á´Éô¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¡©¡×
¡Ö¤¨¡¼¤È¡Ä¡Ä¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤â¾å¾ì¤·¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢1000¼Ò¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¡£Ìó3900¼Ò¤¢¤ë¡×
¡Ö¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡×
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤â¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤â¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¹½À®ÌÃÊÁ
¡Ö¤»¤ä¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÆþ¤Ã¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ÎÂç´ë¶È¤À¤±¤ä¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡Ä¡Ä¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÍÌ¾¤É¤³¤í¤ä¡×
¡Ö¥È¥è¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î2¼Ò¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥æ¥Ë¥¯¥íÃÎ¤é¤ó¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¤½¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡£³Ð¤¨¤È¤±¡×
¡ÖÌ¾Á°¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¤Î²ñ¼Ò¤«¤È¡Ä¡Ä¡×
¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤É¤³¤«³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¡¢ËÍ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë