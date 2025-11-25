¥ê¥Ô³ÎÄê¡ª¡ÖÇò¥Í¥®¡×¤¬¼çÌò¤Î¥ì¥·¥Ô8Áª¡Á¥·¥ó¥×¥ëÄ´Íý¤Ç¤ª¤¤¤·¤µÇÜÁý¡ªÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Î³èÍÑË¡¤â¾Ò²ð
²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤¬Áý¤·¡¢¥È¥í¥Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇò¥Í¥®¡×¡£ÉûºÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Çò¥Í¥®¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô8Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Òº£Æü¤Î¸¥Î©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£¡Ú¥ê¥Ô³ÎÄê¡Û¤¢¤È¤â¤¦1ÉÊ¤Ë¡ª Çò¥Í¥®¤ÈÍñ¤ÎßÖ¤áÊª
Çò¥Í¥®¤ÈÍñ¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿Çò¥Í¥®¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¤Õ¤ó¤ï¤êÍñ¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íñ¤ÈÇò¥Í¥®¤ÏÊÌ¡¹¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¤Û¤ÉÎÉ¤¤²ÐÄÌ¤ê¤Ë¡£¿©´¶¤â¹á¤ê¤â¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡Ú¥È¥í´Å¡ÛÇò¥Í¥®¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô7Áª
¥Í¥®¤ò¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¥º¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª ¥æ¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¡¢Ì£¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°ìÉÊ¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¡¢¸¥Î©¤Î¤¢¤È1ÉÊ¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¤Æ´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Çò¥Í¥®¤Ë±öÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ëÄ´Íý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çò¥Í¥®ËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤È¤³¤È¤ó´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËÀÄ¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢¹á¤êË¤«¤Ë¡£È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Çò¥Í¥®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Çò¥Í¥®¤Ï¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¥³¥¯»Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È¥¸¥å¥ï¥Ã¤ÈÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤ß¤Ä¤É¬»ê¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âºÇ¹â¡£
Çò¥Í¥®¤Ï¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ñ¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢±ö¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¿å¤ÇÇò¥Í¥®¤ò¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥½¡¼¥¹¤È´Å¤¤Çò¥Í¥®¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¯ÎÌ¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Çò¥Í¥®¤ÏÁ¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¤Á¤¯¤ï¤ä³¤ï¤ìºÚ¤Ê¤É¤¬Ì£¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥æ¥ºÈé¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÌ£ÁÖ¤ä¤«¡£
¤À¤·½Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿°ìÉÊ¡£ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤éÏÂ¿©¤Î¸¥Î©¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦Ì¾ÏÆÌò¤Ç¤¹¡£±öÂ¢¤ï¤«¤á¤Ï¿åÀö¤¤¤Ç±ö¤òÍî¤È¤·¡¢10Ê¬¤Û¤É¿å¤ËÄÒ¤±¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿©´¶¤Ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Çò¥Í¥®¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¾ÆÆÚ¤È¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤Î¥¶¡¼¥µ¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢Ãæ²ÚÉ÷ÏÂ¤¨Êª¤Ç¤¹¡£Çò¥Í¥®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿É¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ä¥·¤ÏÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤Èè§¤Ç¤Æ¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£Çò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Î±£¤·Ì£¡×¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡ª
Çò¥Í¥®¤ÇÍ¾¤ê¤¬¤Á¤ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¡Ö¹Å¤¤¡×¡Ö¿É¤¤¡×¤È·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¡Ö½¤ß¾Ã¤·¡×¤ä¡Ö¹á¤êÉÕ¤±¡×¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ñµû¤Ë²Ã¤¨¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë½¤ß¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¡¢·ÜÆù¤È°ì½ï¤Ë¾ø¤»¤Ð¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Ä¾åÉÊ¤Ê°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ë±£¤·Ì£ÅªÂ¸ºß¡£¼êº¢¤ÊÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Lily-bono)
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Çò¥Í¥®¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô8Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Òº£Æü¤Î¸¥Î©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£¡Ú¥ê¥Ô³ÎÄê¡Û¤¢¤È¤â¤¦1ÉÊ¤Ë¡ª Çò¥Í¥®¤ÈÍñ¤ÎßÖ¤áÊª
Çò¥Í¥®¤ÈÍñ¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿Çò¥Í¥®¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¤Õ¤ó¤ï¤êÍñ¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íñ¤ÈÇò¥Í¥®¤ÏÊÌ¡¹¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¤Û¤ÉÎÉ¤¤²ÐÄÌ¤ê¤Ë¡£¿©´¶¤â¹á¤ê¤â¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤È¤â¤¦°ìÉÊ¤Ë¡ªÇò¥Í¥®¤ÈÍñ¤ÎßÖ¤áÊª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Çò¥Í¥® 1ËÜ
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸ 1
<Íñ±Õ>
Íñ 2¸Ä
µíÆý Âç¤µ¤¸ 1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Çò¥Í¥®¤ÏÉý1cm¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÍñ±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¡ãÍñ±Õ¡ä¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤òºî¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
2¡¢Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¡¢Çò¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢(1)¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌá¤·Æþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Çò¥Í¥® 1ËÜ
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸ 1
<Íñ±Õ>
Íñ 2¸Ä
µíÆý Âç¤µ¤¸ 1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Çò¥Í¥®¤ÏÉý1cm¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÍñ±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¡ãÍñ±Õ¡ä¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤òºî¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
2¡¢Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¡¢Çò¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢(1)¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌá¤·Æþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¢£¡Ú¥È¥í´Å¡ÛÇò¥Í¥®¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô7Áª
¾Æ¤¥Í¥®¡¦¥æ¥º¥É¥ì
¥Í¥®¤ò¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¥º¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª ¥æ¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¡¢Ì£¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°ìÉÊ¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¡¢¸¥Î©¤Î¤¢¤È1ÉÊ¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤Çò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤Î¤êÉ÷Ì£
¾Æ¤¤¤Æ´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Çò¥Í¥®¤Ë±öÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ëÄ´Íý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çò¥Í¥®ËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤È¤³¤È¤ó´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËÀÄ¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢¹á¤êË¤«¤Ë¡£È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Çò¥Í¥®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æßÖ¤á
Çò¥Í¥®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Çò¥Í¥®¤Ï¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¥³¥¯»Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È¥¸¥å¥ï¥Ã¤ÈÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤ß¤Ä¤É¬»ê¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âºÇ¹â¡£
¤È¤í¤È¤í¥Í¥®¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤¬¤±
Çò¥Í¥®¤Ï¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ñ¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢±ö¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¿å¤ÇÇò¥Í¥®¤ò¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥½¡¼¥¹¤È´Å¤¤Çò¥Í¥®¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Í¥®¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¥æ¥ºÉ÷Ì£¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÏÂ¤¨
¾¯ÎÌ¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Çò¥Í¥®¤ÏÁ¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¤Á¤¯¤ï¤ä³¤ï¤ìºÚ¤Ê¤É¤¬Ì£¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥æ¥ºÈé¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÌ£ÁÖ¤ä¤«¡£
¥Í¥®¤È¥ï¥«¥á¤Î¤À¤·¼Ñ
¤À¤·½Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿°ìÉÊ¡£ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤éÏÂ¿©¤Î¸¥Î©¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦Ì¾ÏÆÌò¤Ç¤¹¡£±öÂ¢¤ï¤«¤á¤Ï¿åÀö¤¤¤Ç±ö¤òÍî¤È¤·¡¢10Ê¬¤Û¤É¿å¤ËÄÒ¤±¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿©´¶¤Ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆÚ¤È¥Í¥®¤ÎÏÂ¤¨¤â¤Î
Çò¥Í¥®¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¾ÆÆÚ¤È¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤Î¥¶¡¼¥µ¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢Ãæ²ÚÉ÷ÏÂ¤¨Êª¤Ç¤¹¡£Çò¥Í¥®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿É¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ä¥·¤ÏÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤Èè§¤Ç¤Æ¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£Çò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Î±£¤·Ì£¡×¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡ª
Çò¥Í¥®¤ÇÍ¾¤ê¤¬¤Á¤ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¡Ö¹Å¤¤¡×¡Ö¿É¤¤¡×¤È·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¡Ö½¤ß¾Ã¤·¡×¤ä¡Ö¹á¤êÉÕ¤±¡×¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ñµû¤Ë²Ã¤¨¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë½¤ß¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¡¢·ÜÆù¤È°ì½ï¤Ë¾ø¤»¤Ð¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Ä¾åÉÊ¤Ê°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ë±£¤·Ì£ÅªÂ¸ºß¡£¼êº¢¤ÊÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Lily-bono)