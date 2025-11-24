¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢26Ç¯1·î16Æü¤Ë²¬ÅÄ·½±¦¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤òÇ®¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ì´î°ìÍ«¤Ö¤ê¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·àÅª¤Ê»î¹ç±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÇ®¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º 2025 ¡ÁDETA!WAO!OKADA THE MOVIE¡Á¡Ù¤¬ 2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹¿´ºØ¶¶¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²¬ÅÄ¤ÏµìÃÎ¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ë²è¤òÈ¯°Æ¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬µåÃÄ¤ä´Ø·¸
¼Ô¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡2025 Ç¯3·î¤Î»£±Æ³«»Ï¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Î11·î¤Þ¤Ç¡¢Ìó9¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê 300»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÌ©Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¡£²¬ÅÄ¤Ë¤è¤ë°¦¤¢¤ë¼¸Ó£·ãÎå¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤¡È²¬ÅÄÌÜÀþ¡É¤Î°ì´î°ìÍ«²òÀâ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ä·ãÀï¤òºÆ¹½À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿Ê¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°úÂà¤·¤¿ T¡½²¬ÅÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î±ÇÁü¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£Âç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¿ä¤·µåÃÄ±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¢§ ¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À:²¬ÅÄ·½±¦
¡Ö¤¨¤Ã ²¿? ¤¨¤Ã ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È? ¤¨¤Ã ¤Û¤ó¤Þ¤«¤¤¤Ê?»ä¼«¿È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ç²è¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥óÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç²¿¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×