¹á¼è¿µ¸ã¡ÖËÜ¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé»÷¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷ÅÐ¾ì¡Ú¤Ê¤Ê¤ËーÃÏ²¼ABEMA¡Û

°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê¢¨¡Ö¤Ê¤®¡×¤Ï¡¢µÝ¤Ø¤ó¤ËÁ°¡ÜÅá¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ëー ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#95¤¬¡¢11·î23Æü20»þ¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÌµÁÐ¤Ê¼ê±ÛÍ´Ìé»÷¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤¬¼ê±Û¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¿Éíå¤Ê°ì¸À¤È¤Ï¡©
#95¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥¿ー¤Ë»÷¤¹¤®¤ÇÏÃÂê¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷Âç½¸¹çSP¡ªÂè4ÃÆ¡×¤òÊüÁ÷¤·¡¢º£²ó¤âÇÐÍ¥¡¦¿·³À·ë°á¤Ë»÷¤¹¤®¤ÈÏÃÂê¤Î½÷À¤ä¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃËÀ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿ÈþÃËÈþ½÷¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç½¸·ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé»÷¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¡¦Ãæ²¬·½¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£º£Ç¯8·î¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Î¥â¥Ç¥ë¼Ì¿¿¤¬¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤â¡Ö¼ê±Û¤ÎÄï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ²¬¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¡¢200¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇNEWS¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ø¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñー¥Ê¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í160Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö´°Á´¤Ë¼ê±Û¤¯¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ²¬¤µ¤ó¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖÂ¿¤¤»þ¤Ç1¥ö·î¤Ë25¿Í¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ï100¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥Á´õË¾¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ10¿ÍÊÖ¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï8³ä¤¯¤é¤¤ÊÖ¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌµÁÐ¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËEXIT¡¦·ó¶á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Â»¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ãæ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ë½÷À¤«¤é¿¼Ìë2»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¼ê±Û¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¡ªÈ±¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤«¤é½ÐÄ¾¤·¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤èÁð¤Ê¤®¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ªー¥×¥ó¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÃæ²¬¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤È¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê¼ê±ÛËÜ¿Í¤È¡Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éËÜ¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£°ìÊý¡¢EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤³¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿·³À·ë°á¤Ë»÷¤¹¤®¤ÈÏÃÂê¤ÎÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¶Üºé¤ê¤¤¤Ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ò¤Ê¤Ê¤Ëー¥á¥ó¥Ðー¤¬Àä»¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¾¾ËÜ½á»÷¤Î¥·ー¥·¥ã¥ÐーÅ¹Ä¹¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¹ðÇò¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤Ëー¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬ËÜ¿Í¤ÈÂÐÌÌ¡£¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ëー ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#95¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¼¡²ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¤¬ßÚÎö¡ª
¼¡½µ11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ëー ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#96¤Ï¡¢¡Ø¥«¥Ã¥×¥ëÂç½¸¹ç¡ª»ä¤ÎÈà¤¬No.1Âè5ÃÆ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤È·ëº§¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¡¢»Ò¤É¤â7¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²É×ÉØ¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê4ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿É×ÉØ¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡©
ABEMA¡Ø¤Ê¤Ê¤Ëー ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#95
11/23¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë20:00～
½Ð±é¡§°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡¡¤Û¤«
