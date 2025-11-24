¤¹¤È¤×¤ê¶ÛµÞÇÛ¿®¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤È¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡×
6¿ÍÁÈ¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡Ê¤¹¤È¤í¤Ù¤ê¡¼¤×¤ê¤ó¤¹¡Ë¡×¤¬2025Ç¯11·î23Æü¡¢¶ÛµÞ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎ¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡×¤µ¤ó¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡Ö¤µ¤È¤ß¡×¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤¿¡¢6¿Í¤Î¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï7·î13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£9·î¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÌµ»öÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÂ´¶È¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡×
Á´°÷½¸¹ç¤Ï10¤«·î¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¼«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤µ¤È¤ß¤ÏËÜÆü¤è¤ê¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ9Ç¯´Ö¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¡¢¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¼«¿È¤Î³ëÆ£¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡ØÂ´¶È¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢
¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤ºÊâ¤Â³¤±¤é¤ì¤ëµï¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡£
³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç
¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤Î¸ø¼°ÇÛ¿®¤ÏËè½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢´°Á´¤ËÎ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Î·Á¤Ç¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤È¡¢º£¸å¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê°¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤ÏÍèÇ¯¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£