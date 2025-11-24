【なつめさんち】ファンのアイデアが形になったぺーパーシアターが完成！
紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズより、人気お絵描き夫婦クリエイター「なつめさんち」とのコラボレーション商品が発売される。
なつめさんちは、ツッコミ担当の夫「げん」、個性派ボケ担当の妻「さや」によるお絵描き夫婦クリエイター。画材や描き方に工夫を凝らしたお絵描き動画が人気を集め、漫画家やイラストレーターを目指す学生を中心に、老若男女問わず幅広いファンから支持されている。
本商品は、SNSで募集したファンのアイデアをもとに「なつめさんち」がデザインを手がけた特別仕様に。11月28日（金）よりエンスカイ公式オンラインショップ「エンスカイショップ」にて150個限定で先行販売を開始し、12月5日（金）からは全国のホビーゾーンにて一般販売を行う。
さらに、購⼊者を対象に「なつめさんち」のサイン入り複製原画が抽選で当たる企画も実施。
また、11月28日（金）20時公開予定の「なつめさんち」公式YouTubeチャンネルの動画では、本ペーパーシアターのデザインを初お披露目。10周年を記念してスタートした「PAPER THEATER 10th Anniversaryプロジェクト」の一環として、今年の5月より「なつめさんち」とファンのアイデアを商品化する企画を実施してきた。11月28日（金）20時公開予定の「なつめさんち」YouTube動画では、ファンの皆さんから寄せられたアイデアや、商品化されたデザインに込められたこだわりについて紹介される。
応募方法や詳しい情報は、エンスカイNEWS にて本日より掲載予定。ぜひ動画と併せてチェックしてほしい。
＞＞＞デザインはまだ公開前、イメージをチェック！（写真4点）
